Corsair Nightsword, ecco il mouse che identifica il proprio centro di gravità

Corsair ha annunciato Nightsword, particolare mouse dotato di un sistema in grado di identificare in tempo reale il centro di gravità del dispositivo.

Ormai da qualche anno i mouse gaming di qualità offrono un sistema di pesi, in modo che ognuno li possa adattare al meglio alle proprie esigenze. Il lavoro fatto da Corsair con il nuovo Nightsword va però oltre la semplice aggiunta o rimozione di pesi, offrendo all’utente un’esperienza di personalizzazione innovativa.

Questo nuovo mouse, presentato dall’azienda americana nel corso dell’E3 di Los Angeles, è dotato di un particolare sistema in grado di identificare in tempo reale il centro di gravità del dispositivo, aiutandovi a gestire i pesi in maniera da adattare al meglio Nightsword al vostro stile d’utilizzo.

Insomma, sfruttando questa particolare funzionalità e abbinandola a due set di pesi installabili in sei punti differenti, avrete accesso a 120 combinazioni diverse e potrete senza dubbio calibrare il vostro Corsair Nightsword in maniera perfetta.

Identificazione del centro di gravità a parte, anche le altre specifiche di questo mouse sono di tutto rispetto: sensore ottico fino a 18000 DPI, dieci pulsanti programmabili e quattro zone di illuminazione RGB gestibili tramite iCUE.

Il nuovo mouse Corsair Nightsword è già disponibile al prezzo di 80 euro, sia sullo store ufficiale Corsair che su Amazon Italia.

Se però questo non dovesse essere il dispositivo che fa per voi, magari perché siete alla ricerca di qualcosa di più economico, sappiate che Corsair ha presentato anche M55 RGB Pro, disponibile al prezzo di 50 euro.

si tratta di un mouse per ambidestri, con un sensore in grado di raggiungere i 12400 DPI, otto pulsanti programmabili e, anche in questo caso, illuminazione RGB.