Su Amazon trovate in offerta il CORSAIR RM1000x, un alimentatore ATX completamente modulare da 1000W con certificazione Cybenetics Gold e compatibilità ATX 3.1. Questo alimentatore di fascia alta include il connettore nativo 12V-2x6 per le GPU più recenti, supporto PCIe 5.1 e cavi goffrati ultra-flessibili con pettini a basso profilo. Ora disponibile a 159,90€ invece di 209,90€, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca prestazioni, efficienza e silenziosità.

CORSAIR RM1000x, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo alimentatore CORSAIR RM1000x da 1000W rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di gaming avanzato e i professionisti del settore creativo che necessitano di un sistema potente e affidabile. Vi consigliamo questo prodotto se state assemblando o aggiornando un PC di fascia alta con componenti di ultima generazione, in particolare se avete intenzione di utilizzare schede grafiche top di gamma che richiedono il nuovo connettore 12V-2x6. Grazie alla compatibilità con lo standard ATX 3.1 e al supporto PCIe 5.1, questo alimentatore vi garantirà la tranquillità necessaria anche durante i picchi di carico più intensi, proteggendo i vostri costosi componenti hardware.

La certificazione Cybenetics Gold con efficienza fino al 91% soddisfa le esigenze di chi desidera ridurre i consumi energetici e mantenere temperature contenute all'interno del case, mentre il design completamente modulare vi permetterà di creare un setup pulito e ordinato, utilizzando solo i cavi effettivamente necessari. Se apprezzate un ambiente di lavoro silenzioso e siete attenti ai dettagli estetici del vostro sistema, i cavi goffrati con pettini a basso profilo e il funzionamento a basso rumore vi cattureranno immediatamente. Con uno sconto del 24%, questo alimentatore premium diventa accessibile per chi cerca qualità professionale senza compromessi.

CORSAIR RM1000x è un alimentatore ATX completamente modulare da 1000W con certificazione Cybenetics Gold che garantisce un'efficienza fino al 91%. Compatibile con lo standard ATX 3.1 e PCIe 5.1, include un connettore nativo 12V-2x6 per le GPU più recenti senza bisogno di adattatori.

