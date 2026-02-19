Su Amazon trovate il CORSAIR RM1000x, un alimentatore ATX completamente modulare da 1000W con certificazione Cybenetics Gold e supporto PCIe 5.1. Perfetto per i PC gaming di nuova generazione, offre un connettore nativo 12V-2x6 per le GPU più recenti e cavi goffrati ultra-flessibili. In offerta a 159,90€ invece di 209,90€, rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca efficienza energetica e silenziosità.

Alimentatore CORSAIR RM1000x, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CORSAIR RM1000x è l'alimentatore ideale per chi sta assemblando o aggiornando un PC gaming di fascia alta o una workstation professionale. Con i suoi 1000W di potenza e la certificazione Cybenetics Gold, questo PSU è perfetto per utenti che utilizzano schede grafiche top di gamma come le RTX 4080/4090 o future GPU di nuova generazione, garantendo stabilità anche durante i picchi di carico più intensi. La compatibilità nativa con lo standard ATX 3.1 e il supporto PCIe 5.1 lo rendono una scelta lungimirante per chi desidera un sistema pronto per il futuro, mentre il connettore 12V-2x6 nativo elimina la necessità di adattatori ingombranti.

Questo alimentatore soddisfa le esigenze di overclocker, content creator e gamer esigenti che cercano affidabilità, efficienza energetica e silenziosità. Il design completamente modulare vi permetterà di mantenere il case ordinato collegando solo i cavi necessari, mentre i cavi goffrati ultra-flessibili con pettini a basso profilo faciliteranno enormemente l'installazione e il cable management. Con uno sconto del 24% che porta il prezzo a soli 159,90€, rappresenta un investimento eccellente per chi non vuole compromessi sulla qualità dell'alimentazione del proprio sistema ad alte prestazioni.

Il CORSAIR RM1000x è un alimentatore completamente modulare da 1000W con certificazione Cybenetics Gold, che garantisce un'efficienza fino al 91% per consumi ridotti e temperature ottimali. Compatibile con lo standard ATX 3.1 e PCIe 5.1, offre un connettore nativo 12V-2x6 per le GPU più recenti senza bisogno di adattatori, mentre i cavi goffrati ultra-flessibili rendono l'installazione semplice e pulita.

