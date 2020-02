Corsair SCIMITAR RGB Elite, il mouse per MOBA ed MMO

CORSAIR ha presentato due nuovi prodotti dedicati ai videogiocatori, nello specifico si tratta di un nuovo mouse appartenente alla gamma SCIMITAR e un tappetino XXXL.

Il nuovo SCIMITAR RGB ELITE è un mouse pensato per i giocatori di MOBA e MMO. È equipaggiato con ben 17 pulsanti completamente programmabili; 12 sono posizionati in griglia sul lato sinistro e, tramite il sistema di controllo brevettato “KeySlider”, possono essere riposizionati in blocco, in avanti o indietro, in modo che ogni giocatore trovi la posizione più comoda per se stesso. Il sensore ottico PixArt PMW3391 è ad altissima precisione con i suoi 18.000 DPI e offre una possibilità di calibrazione della sensibilità a step di DPI singoli.



Non manca ovviamente l’illuminazione LED RGB, a 4 zone, anche questa completamente personalizzabile e sincronizzabile con altri dispositivi compatibili tramite il software iCUE. Il software quindi dà accesso a tutte le opzioni di personalizzazione del mouse, dal controllo dell’illuminazione alla programmazione di macro multi-comando, passando per la completa rimappatura di tutti e 17 i pulsanti per finire poi alla calibrazione del sensore. I pulsanti di questo mouse utilizzano switch OMRON garantiti per 50 milioni di clic.

Come abbinamento al nuovo SCIMITAR RGB ELITE, Corsair ha creato un nuovo mousepad, il più grande prodotto dall’azienda fino ad ora (1220 x 610 mm). Il Corsair MM500 XXXL offre spazio di copertura in abbondanza per mouse, tastiera, monitor e qualsiasi altro accessorio presente sulla scrivania. È realizzato in tessuto intrecciato con un rilevamento a basso attrito, cuciture anti-sfilacciamento lungo tutti i bordi ed una base in morbida gomma antiscivolo per uno spessore totale di 3 mm.

Questi due prodotti sono già disponibili sia sul sito Corsair, sia sulla rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati. Lo SCIMITAR RGB ELITE ha un prezzo di lancio di 89,99 euro mentre quello dell’MM500 è di 49,99 euro. Entrambi i prodotti sono coperti da una garanzia di due anni, insieme al servizio clienti e alla rete di assistenza tecnica CORSAIR in tutto il mondo.