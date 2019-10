Corsair svela un kit di memoria da 16 GB con frequenza di 5000 MHz

La linea Vengeance LPX DDR4 di Corsair accoglie un nuovo kit da 16 GB capace di lavorare a ben 5000 MHz con timing tutto sommato accettabili.

Corsair ha aggiornato il proprio sito inserendo un nuovo kit di memoria DDR4 Vengeance LPX da 16 GB (8 GB x 2) con una frequenza di ben 5000 MHz grazie al profilo XMP 2.0. Il kit in questione si chiama CMK16GX4M2Z5000C18 e sul sito statunitense ha un prezzo di 1225 dollari circa.

Il kit è disponibile anche sul sito italiano dell’azienda, ma al momento non è accompagnato dal prezzo. Come fa intuire la sigla, i moduli funzionano con CAS Latency 18 (18-26-26-46) e richiedono una tensione operativa di 1,5V. Di base i moduli lavorano a 2666 MHz con tensione operativa di 1,2 V e timing SPD 18-18-18-43.

Come gli altri prodotti della linea Vengeance LPX, questi moduli hanno un dissipatore di calore in puro alluminio per un raffreddamento dei chip più veloce. Al momento non sappiamo che tipo di chip vi siano sotto l’heatspreader, ma Corsair assicura che ogni chip è stato selezionato singolarmente per garantire le prestazioni di picco.

Anche altre aziende stanno lavorando a kit da 5 GHz, come Gigabyte. Recentemente l’overclocker der8auer ha testato quel kit su una piattaforma X570 senza ravvisare grossi problemi, ma evidenziando ancora una volta come il kit di memoria più equilibrato per una piattaforma con CPU Ryzen sia una soluzione DDR4-3600/3800 CL16.

Il progetto dei nuovi Ryzen 3000 fa sì infatti che le migliori prestazioni si ottengano intorno a 3733 MHz, frequenza entro cui il clock della memoria e quello dell’interconnessione Infinity Fabric lavorano in sincronia. Oltre quella frequenza, i due parametri lavorano con un rapporto di 2:1 e questo impatta sulle prestazioni perché si alzano le latenze (un penalty di 8 – 12 nanosecondi secondo l’esperienza di der8auer).