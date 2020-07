Corsair tempesta l’ambiente di luci RGB con le nuove iCUE Smart Lighting Tower

Il mondo dei gamer PC si divide in due grosse fazioni: quelli che proprio i LED RGB non li sopportano, e quelli che invece non ne hanno mai abbastanza. Una delle aziende che senza dubbio non scontenta i secondi è Corsair, che ha presentato le nuove iCUE LT100 Smart Lighting Tower.

In questo caso l’azienda ha preso un po’ le distanze dal mondo strettamente informatico, proponendo un prodotto indirizzato a qualsiasi tipo di utenza che intende espandere la propria illuminazione domestica con dei dispositivi dal design piuttosto sobrio ma caratterizzato da effetti e colori personalizzabili per ogni LED. Si tratta in sostanza di una semplice torre tempestata di ben 46 diodi ARGB e gestibile ovviamente attraverso il software iCUE di Corsair o, nel caso in cui dovesse essere impiegata lontana da un computer, offre un pulsante integrato il quale permette di scegliere tra 11 diversi effetti preimpostati.

Nel caso in cui decideste di posizionarle sulla scrivania, abbinate al software proprietario, sarà possibile fruire a pieno delle potenzialità delle iCUE per sviluppare effetti visivi personalizzati, scegliere tra quelli offerti dal software, oppure ancora sincronizzare le torri con il monitor in modo che i LED assumano i colori predominanti visualizzati, così da “portare l’azione nei giochi e nell’intrattenimento oltre lo schermo”.

Le torri sono alte ben 422mm e lo starter kit include due torri e tutto l’occorrente per utilizzarle sia collegandole al PC tramite USB, sia alla semplice presa di corrente attraverso un alimentatore esterno. Il motivo per cui Corsair propone uno starter kit, è perché le torri sono espandibili: ovvero sarà possibile acquistare due ulteriori torri che collegate tra loro si sincronizzeranno automaticamente fornendo un affascinante illuminazione ambientale. Infine in confezione sarà presente un piccolo gancio, da fissare ad una delle torri, che fungerà anche da appoggio per le cuffie quando non utilizzate.

Le Corsair iCUE LT100 Smart Lighting Tower sono già disponibili, con un prezzo di 129,99 sterline per lo starter kit, e 59,99 sterline per il kit di espansione.