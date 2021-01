Corsair, i nuovi SSD NVMe della serie MP600 raggiungono velocità superlative

Tramite un comunicato stampa, Corsair ha annunciato tre nuovi SSD NVMe M.2 che sfruttano l’interfaccia PCI Express 4.0: MP600 CORE, MP600 PRO e MP600 PRO Hydro X Edition. Il primo offre fino a 4.950MB/s di velocità di lettura sequenziale e 3.950MB/s di scrittura sequenziale, mentre il secondo ed il terzo riescono a raggiungere prestazioni ancora più elevate, arrivando sino a velocità di lettura e scrittura sequenziale, rispettivamente, fino a 7.000MB/s e 6.550 MB/s.

MP600 CORE è disponibile con capacità di 1TB, 2TB e 4TB mentre il modello MP600 PRO è attualmente commercializzato nelle versioni da 1TB e 2TB, ma presto sarà acquistabile anche nella variante da 4TB. MP600 PRO Hydro X Edition, invece, offre 2TB di spazio di archiviazione ed integra un waterblock CORSAIR Hydro X Series XM2 che agevola l’installazione dell’SSD all’interno di un circuito di raffreddamento personalizzato. Il waterblock XM2 può essere acquistato anche separatamente ed è compatibile con diverse unità SSD M.2 esistenti. Sia MP600 CORE che il più avanzato MP600 PRO sono equipaggiati con un grande dissipatore in alluminio in grado di disperdere efficacemente il calore, riducendo quindi il calo di prestazioni in caso di surriscaldamento. Questo sistema assicura una durata più elevata ai dispositivi, oltre performance costanti anche con carichi di lavoro elevati.

MP600 PRO Hydro X Edition è il primo SSD CORSAIR in formato M.2 ad integrare un waterblock Hydro X Series XM2, che ne consente l’installazione all’interno di un circuito di raffreddamento custom. Tutti i prodotti possono essere controllati ed aggiornati tramite il software proprietario Corsair SSD Toolbox. MP600 CORE, MP600 PRO Hydro X Edition e XM2 M.2 (2280) sono già disponibili sul sito web del produttore e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo, mentre l’MP600 PRO sarà commercializzato a breve.