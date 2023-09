Non è passato molto da quanto vi abbiamo parlato delle Corsair HS80 Max Wireless, cuffie di ottima qualità a un prezzo ragionevole e con l’unico difetto di pesare forse un po’ troppo. A distanza di poco più di un mese, Corsair ci ha inviato un nuovo paio di cuffie, dal prezzo simile ma per un pubblico decisamente diverso: le nuove Virtuoso Pro sono dedicate a streamer, videogiocatori e creatori di contenuti disposti a sacrificare la comodità del wireless e l’isolamento assicurato da cuffie closed-back in nome di una qualità audio superiore.

Perché è questa la caratteristica principale e su cui più puntano le nuove Virtuoso Pro, la qualità audio. Si tratta di cuffie open-back, che lasciano passare il suono all’esterno per avere un sound stage più ampio e naturale e offrire un’esperienza d’ascolto migliore, più “tridimensionale”. Sfruttano dei driver in grafene da 50mm e per performare al meglio devono essere collegate a un DAC-AMP, come ad esempio un Elgato Wave XLR, ma in realtà possono essere anche usate sulle console sfruttando il cavo jack da 3,5mm.

Niente connessione USB quindi, nemmeno su PC. In confezione sono presenti due cavi, uno dei quali dotato di microfono unidirezionale, essenziale per poterle usare in maniera completa su console. Sempre in confezione troviamo anche uno splitter che permette di dividere le linee di cuffie e microfono: se avete un DAC-AMP con doppio ingresso, potete usare l’adattatore per avere pieno controllo e sfruttare il microfono integrato, senza dover necessariamente ricorrere a un dispositivo esterno. Esiste anche un cavo bilanciato con jack da 4,4mm, venduto separatamente.

Le Corsair Virtuoso Pro arrivano sul mercato in due colorazioni, bianca e nera. Abbiamo ricevuto quest’ultima, molto bella esteticamente grazie ai dettagli grigio chiaro e metallizzati. Il design è estremamente pulito: non ci sono controlli o pulsanti sui padiglioni, solamente i due jack da 3,5mm dove collegare il cavo. Lo slider per silenziare il microfono è posto direttamente sul cavo, ma azionarlo potrebbe inavvertitamente farvi scollegare il jack e se dovesse accadere, sentireste solamente da destra; Corsair ovviamente ci ha pensato e ha predisposto per il padiglione sinistro un alloggiamento dove il cavo si incastra, proprio per evitare questo rischio.

I padiglioni ruotano e si adattano bene all’inclinazione naturale delle orecchie, ma non sono abbastanza profondi e le orecchie toccano la membrana. I cuscinetti sono rivestiti in tessuto e traspiranti, in generale le orecchie sono sempre fresche. Anche l’arco di sostegno è ben imbottito, inoltre l’imbottitura dell’arco può essere sganciata e sostituita in caso di necessità.

Oltre all’imbottitura superiore, anche i cuscinetti possono essere rimossi, così come le coperture esterne dei padiglioni; tutto può essere sostituito facilmente dall’utente finale, una caratteristica che è bene sottolineare.

La struttura è solida e robusta, merito anche dell’arco in metallo, non ci sono scricchiolii strani e si percepisce di avere tra le mani un prodotto di qualità: il peso di 338 grammi non è trascurabile, ma ben distribuito e non fastidioso.

Esperienza d’uso

Data la loro natura, abbiamo usato le Corsair Virtuoso Pro principalmente per giocare su PC, collegandole a un DAC-AMP. L’esperienza è estremamente positiva: le cuffie sono equalizzate per dare il meglio nei giochi, il suono è sempre reso bene, corposo e ricco di dettagli. In Elden Ring si riesce a cogliere ogni dettaglio dell’Interregno e a immergersi ancora di più nel mondo di gioco: se si ascolta con attenzione, è possibile evitare imboscate sentendo il suono dei nemici che ci aspettano dietro un muro, o oltre una porta. Nei giochi più frenetici come Apex Legends e Warzone, i passi dei nemici si sentono in maniera chiara e si riesce a capire bene anche la direzione da cui provengono.

Il peso è ben distribuito e durante le molte ore di gioco non abbiamo avuto particolari problemi. In generale, il comfort è buono e l’unico elemento che potrebbe dare fastidio è il fatto che le orecchie toccano la membrana del padiglione. Il cavo è abbastanza lungo, forse troppo se giocate su console e avete le cuffie collegate al pad, o se siete su PC e avete il DAC-AMP sulla scrivania, scenari in cui potrebbe darvi un po’ fastidio.

Il microfono unidirezionale è anch’esso di buona qualità, più che adeguato per giocare online e parlare con gli amici; si posiziona bene davanti alla bocca e il cappuccio in spugna incluso nella confezione aiuta a ridurre l’effetto “pop” e a migliorare la qualità. Se siete streamer o creatori di contenuti, vi consigliamo in ogni caso di affidarvi a un microfono esterno di qualità superiore per le vostre attività.

Il tasto per silenziare il microfono è facile da raggiungere e identificare in caso di necessità, quindi anche da questo punto di vista nessun problema.

Infine, abbiamo provato le Corsair Virtuoso Pro anche per ascoltare della musica. Non sono al livello di cuffie da ascolto vere e proprie, anche a causa dell’equalizzazione, ma offrono comunque una resa è migliore di quella di altre cuffie dedicate al gaming in questa fascia di prezzo, merito anche della loro struttura open-back.

Conclusioni

Le Corsair Virtuoso Pro sono cuffie che puntano principalmente sulla qualità audio, offrendo caratteristiche diverse da quelle su cui solitamente puntano i brand con i prodotti in questa fascia di prezzo: anziché connettività wireless e Bluetooth qui torniamo al cavo, essenziale quando si vuole mantenere quanta più fedeltà possibile, e al posto dell’isolamento passivo delle classiche closed-back troviamo una struttura open-back, che amplia il sound stage ma fa anche entrare il rumore esterno.

La resa sonora è ottima nei giochi di qualsiasi genere grazie anche a un’equalizzazione efficace, che però penalizza un po’ l’ascolto della musica, dove spesso viene preferita una certa neutralità. Ciò non vuol dire che le Corsair Virtuoso Pro siano cattive cuffie da ascolto, al contrario; semplicemente, delle cuffie progettate per l’ascolto musicale garantiranno un’esperienza superiore.

Il microfono è di buona qualità e adeguato per parlare con gli amici mentre si gioca, o anche per partecipare a riunioni online. Se però fate streaming o registrate video per YouTube, affidatevi a un microfono esterno, sicuramente di qualità superiore.

Forse l’unica limitazione di queste Corsair Virtuoso Pro è il fatto che riescano a dare il meglio solamente quando collegate a un DAC-AMP e che, di conseguenza, pur rimanendo delle ottime cuffie gaming non performino altrettanto bene quando collegate a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, smartphone o comunque qualsiasi dispositivo dotato di jack 3,5mm.

In conclusione, se siete giocatori, streamer o creatori di contenuti e siete alla ricerca di cuffie di alta qualità da collegare al vostro sistema, a 199 euro queste Corsair Virtuoso Pro sono una scelta davvero valida, che dovete assolutamente prendere in considerazione.