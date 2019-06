Diventa game designer con il corso dell’Istituto Volta

L'Istituto Volta, la principale scuola di specializzazione in ambito informatico presente in Europa, propone un corso dedicato al game design, in cui imparerete a utilizzare software come Maya, Substancepainter e Unity.

L’Istituto Volta, la principale scuola di specializzazione in ambito informatico presente in Europa, propone un corso di Game Design. Il corso si prefigge di esplorare le tecniche e le procedure di modellazione e d’animazione degli elementi principali del gioco. Gli studenti impareranno a usare software come Maya, per la creazione di modelli 3D e d’animazione, Substancepainter, per applicare i materiali sui modelli 3D, e Unity, software principale con il quale, importando i lavori fatti dai software precedenti, è possibile programmare e creare un videogame completo di ambientazione, i livelli di gioco e i personaggi.

Il game designer è infatti una figura chiave nello sviluppo dei titoli videoludici, perché si occupa della creazione dello storyboard, delle meccaniche di gioco e dell’intero aspetto di un videogioco, inclusi il design dei livelli, dei personaggi e dell’impostazione delle difficoltà di gioco. In pratica tutti gli aspetti fondanti di un titolo, dalla storia al gameplay, passano attraverso il suo lavoro e le sue capacità. Il corso dell’Istituto Volta apre dunque le porte per un lavoro come game designer, 3D artist, esperto di Computer Animation, modellatore 3D e texture artist, in un settore in forte sviluppo grazie anche al boom sulle piattaforme mobile e, in un prossimo futuro, cloud. Inoltre, l’Istituto Volta è Ente di Formazione autorizzato da realtà mondiali quali Autodesk e Unity, rispettivamente leader mondiali nei settori dell’animazione e del gaming.

Il corso di game design però non è interessante solo per i potenziali sbocchi professionali che offre. A garanzia dell’assoluto livello di preparazione garantito dai suoi corsi, oltre all’impiego di docenti altamente qualificati e certificati e all’utilizzo di materiale didattico consigliato dalla casa madre, ci sono anche le 34.164 lezioni erogate nel 2018 dall’istituto Volta e scelte da 5.694 studenti. Il percorso didattico inoltre è finalizzato al conseguimento della certificazione Unity Certified Associate, riconosciuta in 160 Paesi, di cui l’Istituto Volta è Centro di Formazione Autorizzato.

Gli alunni potranno sostenere l’esame di certificazione presso uno dei centri autorizzati Person Vue in Italia e, nel caso in cui non dovessero superare l’esame di certificazione finale, potranno anche ripetere gratuitamente il corso. Infine, una volta sostenuto l’esame di certificazione, l’Istituto Volta accompagnerà i propri allievi, aiutandoli nel processo di inserimento nel mercato del lavoro tramite una serie di colloqui con aziende del settore e primarie agenzie interinali, con cui l’Istituto ha stretto specifici accordi e da cui riceve costantemente richieste di personale.

Durante il corso, con l’aiuto dei docenti si imparerà ad allestire l’interfaccia utente e l’architettura dinamica che sostiene il gameplay. Per concludere si gestiranno gli effetti visivi e di post produzione per completare il prodotto che sarà interamente funzionante e pubblicabile. Il corso di Game Design prevede i seguenti moduli:

Maya for Unity

Grafica e mappatura di dettagli di Zbrush

Progetti in Unity

Object & prefabs & assets

Illuminazione

Animazione

Elementi base di scripting / programmazione

Giocatore e nemici

Effetti speciali FX

Canvas & UI

Piattaforme e gioco di costruzione

Insomma, se avete intenzione di costruirvi un percorso lavorativo in uno dei settori più promettenti del futuro, il corso di Game Design dell’Istituto Volta per acquisire conoscenze teoriche e strumenti pratici inerenti a Unity 3D, Maya, ZBrush, Substancepainter e allo sviluppo di un videogame, è ciò di cui avete bisogno.