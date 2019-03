Corso SEO Completo: come ottimizzare il tuo sito WordPress, in offerta lancio a 10,99€ (sconto 93%) su Udemy

Udemy, leader mondiale dell'e-learning, propone un nuovo corso per diventare esperti di SEO e ottimizzazione del proprio sito in WordPress.

Udemy, marketplace per l’apprendimento e l’insegnamento online leader a livello mondiale, propone il best seller “Corso SEO Completo: come ottimizzare il tuo sito WordPress” in offerta per pochi giorni a 10,99 euro invece di 169,99 euro con sconto del 93%. L’obiettivo del corso è imparare a migliorare il posizionamento del proprio sito nei motori di ricerca. Si apprenderà dunque a evitare le penalizzazioni dei motori di ricerca e a proteggersi da eventuali attacchi, aumentando non solo il traffico sul sito tramite l’uso delle parole chiave più adatte ed efficaci, ma anche ottimizzando i parametri di posizionamento come il CTR, la velocità, il tempo di permanenza medio e altri indici.

Padroneggiare questi strumenti consentirà dunque di porre le basi per una carriera lavorativa in uno degli ambiti più promettenti del futuro. Le tecniche SEO (Search Engine Optimization – Ottimizzazione per i Motori di Ricerca) saranno infatti sempre più rilevanti in un Web in cui siti che si occupano degli stessi argomenti sono in costante aumento. WordPress inoltre è la piattaforma più utilizzata per creare e gestire i siti online ed è quindi indispensabile conoscerne tutti i segreti per sfruttarne al meglio le potenzialità e realizzare siti che possano emergere facilmente grazie all’ottimo posizionamento nei primi risultati dei motori di ricerca.

Questo però non è tutto, perché i corsi Udemy offrono diversi vantaggi. Anzitutto una qualità elevata, certificata dagli oltre 30 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi che l’hanno scelta come piattaforma e i 45.000 insegnanti che tengono 100.000 corsi in più di 50 lingue. L’altro vantaggio è legato alla flessibilità che solo un corso online può garantire. Tutti i corsi Udemy infatti sono disponibili online sotto forma di materiale audiovisivo. Gli studenti quindi non dovranno frequentare lezioni dal vivo, adeguando i propri impegni a orari prestabiliti da altri, ma potranno invece seguire le lezioni in maniera libera e flessibile, a seconda dei propri impegni lavorativi o di studio. Inoltre, Udemy non solo è rinomata per i numerosi corsi di programmazione e IT presenti sulla piattaforma, ma anche per il vastissimo catalogo di corsi di marketing in lingua italiana che offre ai propri studenti.

Questo corso, il più completo in italiano che si possa trovare sull’argomento, è pensato per professionisti, blogger, imprenditori, webmaster e in generale per chiunque abbia un business online o stia pensando di crearne uno. Benché non siano richiesti requisiti specifici, è consigliato avere già un proprio sito e/o qualche capitale da investire (per la creazione dei contenuti o per l’acquisto degli strumenti).

L’acquisto del pacchetto del corso garantisce inoltre l’accesso a vita a tutti i contenuti, anche tramite mobile, aggiornamenti costanti e ampliamenti inclusi nel prezzo, nonché il contatto diretto col docente attraverso la sezione D&R. Una volta effettuato l’acquisto, si avrà un mese di tempo per chiedere il rimborso.

Come sempre accade per tutti i corsi Udemy, anche “Corso SEO Completo: come ottimizzare il tuo sito WordPress” è fortemente improntato alla pratica, assicurando l’apprendimento degli strumenti indispensabili per ottenere la giusta visibilità su Google e sugli altri motori di ricerca.

Durante il videocorso, della durata complessiva di 19,5 ore (in costante ampliamento) e organizzato in 210 lezioni suddivise in 20 sezioni, si acquisiranno ottime nozioni teoriche e pratiche grazie alle quali sarà poi possibile gestire in prima persona tutte le questioni riguardanti l’ottimizzazione del sito per i motori di ricerca.

Tra gli argomenti trattati troveremo ad esempio:

Il segreto del Search Intent

SEMRush

SEOZoom

Il pianificatore delle parole chiave di Google

Raccolta dei dati

Analisi della Keywords

Long Tail

Cos’è l’autorità di un sito

Cos’è il Link Juice

La struttura a silos

Gerarchie tra pagine

Come aumentare la velocità di WordPress

Come interpretare le misurazioni

Cos’è il CDN (Content Delivery Network)

Prestazioni: filtri e monitoraggio SERP

Controllo URL: chiedere l’indicizzazione di una pagina

Usabilità sui dispositivi mobile

Ma cosa sono i dati strutturati?

Cos’è Schema.org

Quando ha senso usare i dati strutturati

Docenti del corso sono Matteo e Alberto Olla. Il primo ha un Master in Innovazione e Imprenditoria Tecnologica e una Laurea in Scienza dei Materiali. Ha lavorato in Italia nel settore della difesa, in Inghilterra nelle vendite online, con startup e incubatori in Portogallo e alle Canarie (Spagna) nel marketing online. Alberto Olla invece è un Premium Udemy Instructor e si occupa di programmazione da più di otto anni. I loro siti sono già ben posizionati in alto sui motori di ricerca per keywords rilevanti, quindi gli studenti impareranno dalla pratica costante come ottenere risultati concreti.

Se volete costruirvi un percorso lavorativo in uno dei settori del futuro, “Corso SEO Completo: come ottimizzare il tuo sito WordPress”, il nuovo corso pratico per acquisire conoscenze teoriche e strumenti pratici per diventare esperti SEO e imparare a ottimizzare i siti WordPress, è ciò di cui avete bisogno, ma sbrigatevi ad iscrivervi perché sarà in offerta per pochi giorni al costo di 10,99 euro invece di 169,99 euro con uno sconto del 93%.