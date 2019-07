Corso Udemy “Adobe Photoshop CC: il corso essenziale” in offerta a 11,99€ (94% di sconto)

Udemy, leader mondiale dell'e-learning, propone un nuovo corso per diventare esperti di Adobe Photoshop.

Udemy, il noto marketplace dedicato all’apprendimento e all’insegnamento online, leader del mercato a livello mondiale, propone il corso online bestseller on demand “Adobe Photoshop CC: il corso essenziale” in offerta per pochi giorni, in occasione dei saldi estivi, a 11,99 euro invece di 199,99 euro con uno sconto equivalente al 94% del suo valore. Il corso, uno dei più venduti in Italia, ha l’obiettivo di proporre e insegnare le attività di sviluppo dell’immagine digitale a livello professionale e si concentra sulle funzioni più utili del programma Photoshop, il più usato per modificare ed editare le foto in modo da renderle perfette.

Per poterlo seguire con efficacia, non è necessaria una conoscenza pregressa del programma, poiché il corso parte dalle basi per poi specializzarsi sia sul fotoritocco che sul design di pagine web. Periodicamente vengono inoltre ampliati gli argomenti trattati, in modo da consentire a tutti gli studenti di poter approfondire le competenze acquisite.

Il corso si rivolge dunque sia a chi già usa Photoshop in maniera professionale, sia a chi vuole iniziare da zero a scoprire uno dei programmi che consente la maggiore flessibilità di utilizzo per la modifica delle immagini digitali e che consente di diventare dei veri professionisti del fotoritocco, del fotomontaggio e dello sviluppo delle immagini ad alta risoluzione.

Docente del corso è Alberto Comper, che ha dedicato la maggior parte della sua esperienza professionale all’uso di strumenti software per la progettazione e creazione di immagini digitali e che ha seguito lo sviluppo di Adobe Photoshop sin dal suo esordio. Prima come operatore di stazioni di fotoritocco a lui dedicate, poi come consulente per aziende di prestampa e fotografia e infine per ben 16 anni come responsabile di prevendita presso la sede italiana di Adobe Systems. Il docente assisterà inoltre gli studenti in maniera diretta tramite la sezione D&R attraverso la piattaforma Udemy, sia da web che da mobile.

Ma i vantaggi nel seguire il corso non finiscono qui: chi lo acquista, anche a prezzo scontato, avrà accesso a vita alle lezioni, aggiornamenti e ampliamenti costanti inclusi nel prezzo, assistenza diretta e la possibilità di richiedere il rimborso entro un mese.

Udemy come marketplace per l’apprendimento leader a livello mondiale, può contare su una vasta libreria con oltre 100.000 corsi completi e master tenuti da docenti esperti. Tra i corsi disponibili, di cui centinaia in italiano, si possono scegliere quelli dedicati a sviluppo web e app, linguaggi di programmazione, IT e software, marketing, design, business e finanza, lingue, produttività in ufficio, sviluppo personale, hobby di vario tipo e tanto altro.

La piattaforma offre un’elevata qualità dei corsi, certificata dagli oltre 30 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi che l’hanno scelta come fonte di nuove conoscenze e dagli oltre 45.000 insegnanti che tengono 100.000 corsi in più di 50 lingue diverse. Tutti i corsi sono poi disponibili online sotto forma di materiale audiovisivo, dunque gli studenti hanno piena flessibilità su come e quando seguire l’argomento scelto, senza dover avere l’obbligo di frequenza in una determinata aula o con insegnanti dal vivo. Una possibilità che ben si adegua alle esigenze di chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze, ma abbia a che fare con diversi impegni tra lavoro, studio e vita privata.

Questo corso è pensato per trasmettere in maniera chiara e semplice le conoscenze per poter usare uno dei programmi diventati ormai necessari nel lavoro con il web e non solo. Il corso su Photoshop, in lingua italiana e uno dei più completi disponibili, è suddiviso in 91 lezioni con una durata totale di circa 12 ore. Tra i vari argomenti, verranno trattati:

Pixel, definizione e risoluzione

Ricampionamento di un’immagine

Immagini per schermi

Quando utilizzare definizioni maggiori

Descrizione del concetto di livello

Metodi di fusione

Elaborazione degli oggetti avanzati

Interpretare l’istogramma

Le curve di esposizione

Tonalità e saturazione

Se state dunque cercando un corso in grado di insegnarvi e trasmettervi la competenza necessaria a padroneggiare l’uso di Photoshop in maniera semplice e chiara, potete approfittare dell’offerta estiva che vede uno dei corsi più completi in lingua italiana sull’argomento proposto a soli 11,99 euro invece di 199,99 euro con uno sconto del 94%.