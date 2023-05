Vi siete mai chiesti cosa c’è nel firmware della vostra SSD? Potreste aspettarvi di trovare del codice, dei dati e magari delle informazioni di debug. Ma cosa succederebbe se trovaste anche il testo di una canzone molto conosciuta?

È esattamente quello che è successo a Nicholas Starke, un ricercatore di sicurezza che stava analizzando l’aggiornamento del firmware per la linea di SSD M.2 NVMe KC2000 di Kingston. È rimasto sorpreso nello scoprire che il firmware conteneva le parole della canzone del 2002 “The Scientist” dei Coldplay.

Starke ha condiviso la sua scoperta con Bleeping Computer, che ha confermato che il firmware conteneva effettivamente il testo della canzone. La versione del firmware è stata rilasciata all’inizio del 2020 e affermava di fornire “prestazioni migliorate in alcuni carichi di lavoro QD1“. Non c’era alcun riferimento a miglioramenti musicali.

Ma perché qualcuno dovrebbe inserire i testi dei Coldplay nel firmware di un’unità SSD? Starke ha dichiarato di non averne la più pallida idea e di non aver visto nulla di simile nei suoi anni di ricerca e reverse engineering. Bleeping Computer ha ipotizzato che potrebbe essere stato utilizzato come “campione di dati per i test”.

È possibile scaricare il firmware dal sito di supporto di Kingston e utilizzare un editor esadecimale per aprire il file “S2681103.bin“. Una rapida ricerca di una delle stringhe del testo, ad esempio “ComeUpToMeet”, vi porterà all’inizio della sezione del firmware, dove potrete vedere le parole di “The Scientist”.

Non è la prima volta che vengono trovati strani dati nascosti nei file delle risorse di un computer, per esempio in MacOS era nascosto il whitepaper di Bitcoin, documento prontamente rimosso da Apple una volta scoperto.

Cosa ne pensate di questa insolita scoperta? Vi piacciono i Coldplay? Pensate che ci siano altri segreti nascosti nel firmware degli SSD? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.