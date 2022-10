Netflix utilizza tantissimi server in tutto il mondo per distribuire i tantissimi contenuti multimediali, quali serie TV e film, ai suoi abbonati. Ovviamente, ogni tanto è necessario effettuare un cambio del parco macchine e, proprio in una di queste occasioni, l’utente Reddit conosciuto come “PoisonWaffle3“, che lavora per un ISP, è riuscito a mettere le mani su un cache server della nota azienda e ha deciso di condividere con il mondo intero alcune foto scattate all’apparecchiatura.

Apparentemente, PoisonWaffle3 non aveva idea di cosa si celasse all’interno della misteriosa “scatola rossa”, in quanto non aveva a disposizione alcuna specifica o indizio a riguardo. Dopo una rapida ispezione, ha potuto appurare che questo cache server conteneva una scheda madre SuperMicro equipaggiata con un singolo processore Intel Xeon E5 2650 v2, 64GB di memorie DDR3 e una scheda Ethernet 10GbE. Ovviamente, il fiore all’occhiello era costituito dalle unità di archiviazione: erano presento 36HDD da 7,2TB a 7200rpm e sei SSD Micron da 500Gb per un totale di ben 262TB.

Foto generiche.

Photo Credit: PoisonWaffle3/Reddit

Dave Temkin, ex Vice President of Network Systems Infrastructure di Netflix, ha affermato, intervistato da Motherboard:

Sono solo box Intel FreeBSD. Abbiamo Linux in esecuzione anche su alcune generazioni di questi box. Sono progettati per avere un’enorme pipeline dal disco alla NIC e non fare molto altro. La CPU è appena sufficiente per supportare questo compito. Ha un NIC personalizzato, ma in realtà non è niente di eccezionale.

PoisonWaffle3 di certo ha ottenuto gratuitamente tantissimo spazio di archiviazione, anche se alcune unità potrebbero essere non funzionanti o a fine vita. In ogni caso, vedere uno dei cache server di Netflix è stato indubbiamente interessante, sebbene si tratti di un prodotto con diversi anni sulle spalle.