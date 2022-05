Se tra i tuoi interessi ci sono i videogiochi, navigare su internet o semplicemente una qualsiasi attività che richieda l’utilizzo di un dispositivo elettronico, allora probabilmente avrai già sentito parlare delle VPN. Se invece non ne hai ancora sentito parlare ma pratichi già una di queste attività non sei certo l’unico, eppure sarebbe bene iniziare a conoscere questo servizio. Per questo motivo ci domandiamo oggi: che cosa sono le VPN nel dettaglio e a che cosa servono?

Utilizzi generici

Gran parte del tempo che impieghiamo nelle nostre giornate, al giorno d’oggi che l’avvento del digitale è affermato e inarrestabile, ha in qualche modo a che vedere con il navigare su internet.

Che sia per leggere le notizie al mattino, guardare le ricette all’ora di pranzo oppure scegliere il film da vedere prima di andare a dormire infatti internet da tempo ha preso sempre più spazio nelle nostre giornate. Eppure, c’è un mondo nascosto dietro tutto questo mare di informazioni.

Tutte le ricerche che facciamo infatti spostano su e giù i nostri dati per il globo e con questi molte informazioni personali. Tutto ciò perché alle nostre ricerche non risponde una qualche sorta di forza superiore, ma un server che legge le nostre richieste e le traduce in quel lungo linguaggio di codici che utilizza il computer per funzionare.

Consapevoli di questo diventa già possibile immaginare i rischi a cui ci sottopone questa pratica.

È vero anche che esistono connessioni più sicure per fare ricerche, come quelle private di casa e dell’ufficio.

Nel quotidiano però siamo soggetti anche ad interfacciarci con reti decisamente meno sicure, come le reti pubbliche e quelle a servizio di tutti tramite registrazione.

Come primo scopo, quindi le VPN servono a rendere i nostri dispositivi protetti, nascondendoci dalla costante esposizione agli attacchi di invasori intenti ad intercettare i nostri dati sensibili attraverso le nostre ricerche.

Eppure, oltre a questo primo e importantissimo utilizzo di salvaguardia ne esistono molti altri, utili a renderci possibili delle opportunità ghiotte o in altri casi necessarie.

Utilizzi specifici

Un altro utilizzo molto utile delle VPN è quello di permetterci di variare digitalmente il luogo da cui effettuiamo le nostre ricerche ed i nostri collegamenti via internet, questo grazie alle posizioni sparse nel globo dei server a nostra disposizione, disponibili a centinaia dal momento che ci leghiamo ad un network VPN.

Ma che cosa è la geolocalizzazione e come funziona?

Vi sarà probabilmente capitato se siete appassionati di film, serie tv o videogiochi di incontrare o sentir parlare da qualcuno intorno a voi, tra i vostri amici o tra le persone che seguite, di un “trucco” per rendere accessibili dei servizi in altro modo inarrivabili.

Bene, questo consiste semplicemente nello spostare la geolocalizzazione del nostro profilo, così da poter utilizzare degli aggiornamenti specifici per il mercato di qualche paese lontano oppure per vedere dei prodotti che nel nostro non sono ancora usciti o in alcuni casi mai arrivati.

Tutto ciò è possibile grazie ai server VPN, questo perché una volta creato il nostro profilo e associati i nostri dispositivi potremo scegliere il server di riferimento da cui navigare, diventando a tutti gli effetti abitanti di questo nostro paese di riferimento.

In sostanza la geolocalizzazione è il luogo fisico da cui noi effettuiamo i nostri collegamenti, eppure dal momento che usiamo dei server VPN situati in altri paesi, possiamo cambiare il modo che ha il nostro dispositivo di vederci e localizzarci nel mondo, proprio per il fatto che il nostro accesso viene effettuato dal paese dove il nostro server è localizzato.

Un difetto in cui ci si può imbattere però utilizzando questo metodo è un rallentamento della nostra connessione Wi-Fi. Questo in parte a causa dei dati resi più pesanti dalla crittografia che ci tutela, ed in parte per la distanza dal server di riferimento della piattaforma che stiamo utilizzando.

Questo problema però in molti casi può essere superato ricercando la locazione dei server in possesso dal servizio che stiamo utilizzando, per poi spostarci in server in prossimità di questi.

Altri utilizzi per la geolocalizzazione

Un ulteriore utilizzo delle VPN è quello di poter mettere in comunicazione paesi diversi.

Anche in questo caso vi sarà capitato di sentir parlare dell’utilizzo delle VPN, magari da qualcuno che durante i preparativi o durante un viaggio all’estero vi si è dovuto affidare.

Questo perché in paesi come, ad esempio, Cina e Giappone i nostri mezzi di comunicazione non sono né permessi né compatibili e perciò per poter rimanere in contatto con i propri amici e i propri cari è necessario affidarci ad un servizio VPN.

A questo scopo basta infatti collegare i nostri dispositivi ad un server compatibile e mostrarci agli occhi del web come se fossimo in un paese dove i mezzi di comunicazione in nostro interesse sono permessi.