Se siete alla ricerca di un nuovo computer portatile, dovreste fare attenzione ad alcune caratteristiche importanti. L’acquisto di un nuovo PC può essere un’esperienza abbastanza travagliata, in quanto ci sono molte cose da considerare prima di prendere una decisione. Allo scopo di aiutarvi, in questo articolo vi forniremo alcune linee guida utili e vi descriveremo quali sono le proprietà fondamentali da cercare in un PC, prendendo anche come riferimento il notebook HUAWEI MateBook D 15.

Come per l’acquisto di un PC desktop, il primo passo consiste nel definire lo scopo per il quale andrete ad utilizzare il vostro computer portatile. Infatti, se lo userete per lavoro, sicuramente avrete bisogno di una buona durata della batteria e un display confortevole per i vostri occhi, mentre se lo impiegherete principalmente per il gaming, sarà necessario avere a disposizione una scheda grafica performante.

Indubbiamente, il fattore portabilità è fondamentale per un laptop ed è perciò necessario scegliere un dispositivo adatto alle proprie esigenze anche da questo punto di vista. In particolare, se avete bisogno di portare il computer portatile ovunque andiate, potreste preferire un modello più leggero e più facile da trasportare. Se invece usate il notebook solo a casa o in ufficio, magari sarebbe più adatto un modello più grande con un display di maggiori dimensioni.

Photo Credit: Huawei

Passiamo ora alle caratteristiche più tecniche, partendo proprio dal processore, che costituisce il “cervello” del dispositivo. Una buona CPU vi permetterà di eseguire le vostre attività in modo fluido e veloce, sia per quanto riguarda i compiti potenzialmente più leggeri come la scrittura di documenti che quelli più impegnativi, come il video/photo editing o il gaming. Anche la quantità di RAM (Random Access Memory) è piuttosto rilevante, in quanto più RAM avrete a disposizione, più il vostro computer sarà in grado di gestire diverse attività contemporaneamente.

Ovviamente, l’archiviazione è importante per conservare tutti i vostri file e documenti e, soprattutto al giorno d’oggi, è praticamente fondamentale fare affidamento su un prestante SSD NVMe, che consente di avere ottime velocità di lettura e scrittura e fornire un’affidabilità molto alta, in quanto privo di componenti meccaniche, come i vecchi HDD, che possono portare a un maggior tasso di guasto.

Infine, non va dimenticato anche il comparto connettività. Soprattutto per un computer portatile, avere a disposizione numerose porte per il collegamento di periferiche esterne, USB o meno, è essenziale. Inoltre, è indispensabile anche la presenza di schede di rete, sia Ethernet che wireless, e Bluetooth, così da avere la possibilità di connettersi a qualsiasi rete disponibile nelle vicinanze.

Photo Credit: Huawei

HUAWEI MateBook D 15 è un ottimo esempio di un dispositivo che possiede tutte le caratteristiche fondamentali di un ottimo computer portatile. Oltre alle specifiche menzionate in precedenza, ha anche un design elegante e un prezzo molto competitivo. Entrando più nello specifico, il laptop fa affidamento sul processore Intel Core i5-1155G7, che offre 4 core e 8 thread, con una frequenza turbo massima di 4,5GHz, e integra la GPU Intel Iris Xe, in grado di fornire prestazioni ottimali per le applicazioni di tutti i giorni, senza disdegnare anche la possibilità di eseguire alcuni videogiochi non troppo impegnativi da gestire. Il chip è accompagnato da 8GB di RAM e 512GB di archiviazione su un’unità SSD NVMe PCIe ad alta velocità.

Il display antiriflesso IPS Full HD riduce al minimo l’affaticamento degli occhi grazie alla certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free. Anche il design non è da meno: HUAWEI MateBook D 15, con il suo stile “Pure Shape“, ha linee minimaliste e raffinate, ulteriormente valorizzate dall’elegante colorazione Mystic Silver. Il peso di 1,6Kg e lo spessore di soli 16,9mm lo rendono comodo da trasportare e le porte lungo i lati lo rendono adatto per molteplici usi nella vita di tutti i giorni.

Photo Credit: Huawei

Grazie alla tecnologia Super Device, connettere il vostro notebook ad altri dispositivi è davvero un gioco da ragazzi. Basta un semplice click sull’icona del Pannello di Controllo per attivare il Super Device e trascinare le icone degli altri dispositivi verso quella del PC. Ma non finisce qui: con la funzionalità Multi-Screen Collaboration, potete connettere fino a tre schede aperte del vostro smartphone per un’esperienza multitasking completa. Inoltre, potrete trasferire documenti e immagini da un dispositivo all’altro e aprire i file salvati sul vostro smartphone da PC per apportare modifiche. Se amate disegnare o avete bisogno di un secondo schermo, il tablet HUAWEI può essere utilizzato come blocco da disegno o schermo aggiuntivo, semplicemente collegandolo al MateBook D 15. Non solo: il notebook MateBook D 15 può essere anche connesso al monitor HUAWEI MateView, sia in modalità wireless che tramite cavo.

Infine, HUAWEI MateBook D 15 è dotato di un adattatore CA che supporta la tecnologia HUAWEI SuperCharge fino a 65W, il che significa che potrete ricaricare rapidamente gli smartphone HUAWEI compatibili. E se siete in viaggio e avete bisogno di una ricarica rapida della batteria del vostro smartphone, la ricarica inversa rimane attiva anche quando il MateBook D 15 è spento. Il dispositivo, infine, è in grado di collegarsi alle velocissime reti Wi-Fi 6 e presenta una webcam a scomparsa.