Cougar migliora la gamma di alimentatori GX-F con i modelli AURUM

Oro, in latino Aurum. È questo il colore con cui Cougar ha voluto arricchire la sua gamma di alimentatori. I modelli GX-F AURUM riprendono le ottime caratteristiche di tutta la serie GX-F, aggiungendo una sofisticata colorazione bicolore nero-oro e alcune piccole migliorie, come il doppio connettore EPS 12V.

Tutte le unità sono certificate 80+ Gold, per un’efficienza energetica del 90-92-89% al 20-50-100% di carico. La piena operatività è garantita per temperature ambiente fino a 50°C, scongiurando il calo di prestazioni nelle giornate più calde.

Presente una ventola da 135mm dotata di scanalature sulle pale (il design è brevettato da Cougar) per ridurre le vibrazioni e di un cuscinetto idrodinamico HDB per assicurare una maggiore durata, che l’azienda dichiara in 150000 ore, e ridurre al contempo il rumore di esercizio. Cougar ha inoltre messo a punto una modalità di funzionamento intelligente che azzera il rumore per carichi sotto il 40%.

Tutti gli alimentatori GX-F AURUM utilizzano al primo stadio condensatori giapponesi con classe di temperatura di 105°C, con durata di vita superiore del 300% rispetto ad alternative economiche presenti sul mercato. Il design dei circuiti LLC, DC-DC e “Tri-Sense” sulle linee 3,3-5-12 volt garantisce un miglior output con variazione e conseguente regolazione dei volt nell’ordine del 3%, assicurando così una soppressione ripple ottimale. In questo frangente aiuta anche il trasformatore ad alta frequenza sviluppato da Cougar, il PQ-4040-01, che minimizza le perdite di energia con un controllo molto efficace delle temperature. La struttura interna vanta una precisa connessione scheda-scheda che ha permesso di eliminare quei cavi intermedi colpevoli di potenziali perdite, migliorando così l’efficienza generale.

Sono disponibili i tagli 550W, 650W e 750W, con la lista delle protezioni certificate davvero completa: OVP/UVP (Over/Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection) e OTP (Over Temperature Protection). La garanzia della casa su tutti i modelli AURUM è di 7 anni. Cougar dichiara che i nuovi AURUM saranno disponibili da fine aprile.

Qui di seguito riportiamo i dati di targa di tutti e tre i modelli Aurum con l’elenco dei cavi full-modular compresi.