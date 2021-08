Cougar, questo nuovo case Mini-ITX terrà la polvere lontana dai componenti

Cougar ha presentato il suo nuovo case Mini-ITX Dust 2, il quale offre un’estetica che ricorda molto da vicino i progetti militari ed è stato realizzato dando una particolare attenzione alla portabilità e alle capacità di filtraggio della polvere (caratteristica evidenziata anche dallo stesso nome del prodotto). Il Dust 2 presenta tre scelte di colori (sabbia del deserto, grigio ferro e argento spaziale), che cambiano l’aspetto dei pannelli in alluminio anteriore e posteriore. Son presenti sganci rapidi per il pannello laterale e un paio di maniglie sulla parte superiore dello chassis lo rendono facile da trasportare.

Credit: Cougar

Il Dust 2 misura 175x299x403 mm, escluse le maniglie, rendendolo un dispositivo compatto. Lo spazio intero sembra essere stato ben strutturato: la scheda grafica è in realtà separata dalla motherboard da un cavo riser (all’interno della confezione viene incluso un cavo PCIe 3.0 x16) e si trova dietro di essa anziché davanti. Questa scelta di design consente di ottenere uno spazio sufficiente per un radiatore da 280mm nella parte superiore del case o per l’installazione di un paio di ventole da 140mm per scaricare l’aria calda verso l’esterno. Tre scomparti separati tra PSU, CPU e GPU aiutano a migliorare i problemi di temperatura che potrebbero sorgere in uno spazio così ristretto, soprattutto considerando come può contenere un alimentatore lungo fino a 160mm e una GPU lunga fino a 330mm e alta 60mm.

Credit: Cougar

Inoltre, è possibile alloggiare sino a due unità da 2,5” e una da 3,5” (in quest’ultimo caso, viene impedita tuttavia l’installazione di un radiatore nella parte superiore del case). Per quanto riguarda la connettività, oltre alle porte già presenti sulla propria scheda madre mini-ITX, sul case si trovano un pulsante di accensione, un pulsante di reset, un jack audio da 3,5 mm sul pannello frontale, una porta USB 3.1 Type-C e una USB 3.0 Type-A.

Purtroppo, al momento Cougar non ha ancora annunciato il prezzo ma alcuni rivenditori cinesi stanno già mettendo in vendita il Cougar Dust 2 per l’equivalente di circa € 135.