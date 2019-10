Coupon Steelseries, 10% di sconto su tutto il catalogo

SteelSeries offre il 10% di sconto su tantissimi dei suoi prodotti! Basta utilizzare il coupon presente nel nostro articolo.

Partono oggi e si fermeranno sono a fine dicembre gli sconti che SteelSeries ha dedicato a tutti i suoi clienti in vista dell’ultimo trimestre del 2019. Un’occasione ghiotta per acquistare ottimi prodotti a prezzi scontati senza dover attendere il Black Friday o, perché no magari anticiparsi i regali di Natale (fidatevi, non è mai troppo presto!). Del resto, se parliamo di SteelSeries stiamo indubbiamente parlando di uno dei marchi più riconoscibili e apprezzati quando si parla di periferiche gaming, siano esse cuffie, tastiere o mouse. L’iniziativa è valida su tutti i prodotti del catalogo, salvo quelli già sottoposti ad eventuali promozioni. Tra i vari, ovviamente, è impossibile non citare quello che un must per tutti gli amanti di questo marchio e per i professionisti degli eSports, ovvero l’ottimo mouse Sensei, precedentemente noto come Xai, e oggi rilanciato con il Sensei Ten, ultimo nato della serie.

Riportato in auge in occasione del decimo anniversario dell’originale Xai, il Sensei Ten è un mouse dal design ambidestro, la cui scocca ripercorre le linee di design del mouse originale, rinnovandosi però al suo interno grazie al nuovo sensore ottico TrueMove Pro ad altissima risoluzione (fino a 18.000 CPI). Preciso, sensibile e dal peso di appena 92 grammi, il Sensei Ten è in grado di tracciare fino a 450 pollici al secondo ed è garantito per la bellezza di 60 milioni di click! Un prodotto eccezionale insomma che, come molti altri, rientra all’interno della promozione SteelSeries che non chiede nulla più che l’utilizzo di un apposito codice al momento del pagamento.

Il codice è Holiday19, e vi basterà incollarlo al momento dell’acquisto per godere di uno sconto pari al 10% del prezzo originale. SteelSeries ha anche migliorato la capacità del nuovo sensore di gestire i movimenti inclinati del mouse così da evitare falsi tracciamenti.

