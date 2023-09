Se da una parte abbiamo le migliori schede video che tendono ad aumentare di prezzo a ogni nuova generazione, i processori stanno vivendo un periodo positivo in termini di rapporto qualità/prezzo. Questa tendenza è particolarmente evidente nei processori AMD Ryzen della serie 5000, che sono attualmente disponibili su Amazon con sconti fino al 51%.

Tra i modelli di punta della serie 5000 di AMD, spiccano il Ryzen 7 5800X, il Ryzen 9 5900X e il Ryzen 9 5950X. Questi processori rappresentano un’ottima opportunità per chiunque stia pensando di aggiornare il proprio PC, che sia un piccolo miglioramento o un importante incremento delle prestazioni, senza necessariamente dover cambiare anche la scheda madre, come spesso accade con le ultime generazioni di CPU.

CPU Ryzen 5000, chi dovrebbe acquistarli?

Per rispondere a questa domanda, consideriamo alcuni aspetti importanti. In primo luogo, coloro che già dispongono di una scheda madre compatibile con il formato AM4 sono i principali beneficiari di queste offerte. Questo significa che anche chi ha ancora una delle prime CPU AMD Ryzen 1000 potrebbe valutare l’aggiornamento.

In secondo luogo, questi processori meritano l’attenzione di chi sta pensando di aggiornare un vecchio PC basato su una piattaforma Intel obsoleta. I processori Ryzen 5000 offrono prestazioni eccellenti sia nel gaming che nella produttività, il tutto con un rapporto qualità/prezzo che rimane imbattibile rispetto alle più recenti CPU AM5.

Inoltre, è importante considerare che potrebbe essere difficile trovare offerte più vantaggiose su questi processori, almeno nel breve termine. Infatti, persino il lancio dei nuovi processori Ryzen 7000 non ha contribuito a una significativa riduzione dei prezzi dei modelli della generazione precedente. Pensiamo che questa situazione è in parte dovuta al fatto che la piattaforma AM4 aveva già offerto un eccezionale rapporto qualità/prezzo negli anni passati e continua a offrirlo tutt’ora.

In termini di sconto, il Ryzen 7 5800X si distingue con un taglio del prezzo del 51%, permettendovi di acquistarlo oggi a soli 214,00€. Qui di seguito, troverete i link ai vari processori per scoprire i prezzi vantaggiosi e valutare se l’acquisto è conveniente. Indipendentemente dalla scelta, questi processori daranno nuova vita al vostro PC, garantendo prestazioni di alto livello per diversi anni a venire.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

CPU Ryzen 5000 in offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!