Creative Technology svela le cuffie SXFI THEATER

Creative Technology ha presentato le cuffie wireless SXFI THEATER basate sulla tecnologia audio Super X-Fi, con la quale l’azienda ha vinto 15 riconoscimenti al CES 2019. Le cuffie SXFI THEATER dispongono di una connessione wireless a bassa latenza e di una batteria di lunga durata fino a 30 reo. Sono disponibili sul sito di Creative a 200 euro.

Per evitare lag nella connessione SXFI THEATER usa una tecnologia proprietaria che opera a 2,4 GHz garantendo una latenza cinque volte inferiore rispetto a una tipica connessione Bluetooth, permettendo una migliore sincronizzazione audio e video. La trasmissione viene eseguita tramite SXFI TX, il dongle USB che accompagna le cuffie. In dotazione c’è anche cavo USB tipo C da 1,2 metri.

SXFI THEATRE è dotata di padiglioni in pelle, intercambiabili, con un anello RGB e sono over-ear, ovvero circondano completamente l’orecchio; sul lato esterno troviamo tutti i pulsanti e le porte di I/O del prodotto. I driver sono in neodimio da 50 mm e le cuffie pesano complessivamente 346 grammi con microfono, che è staccabile.

Nella confezione è presente anche un cavo AUX-In da 3,5 mm per altri dispositivi non USB, che tuttavia non permetterà di godere della tecnologia Super X-Fi . SXFI THEATRE è compatibile con PC, Mac, PS4 e Nintendo Switch.