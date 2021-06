Crescono ancora le vendite di schede grafiche, nonostante la carenza di componenti

Stando a Mercury Research, le vendite di schede video dedicate nel primo trimestre 2021 sono aumentate a causa dell’elevata domanda di PC in generale e, in particolare, dei sistemi da gaming. NVIDIA continua a dominare il mercato, mentre AMD ha guadagnato terreno soprattutto nel segmento delle CPU nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, come vi abbiamo riferito in questa precedente notizia, le vendite delle sue GPU continuano ad arrancare nei confronti della diretta rivale. Secondo Jon Peddle Research, negli ultimi mesi la situazione con le forniture di GPU dedicate di AMD è stata più difficile a causa della carenza di chip e la sua quota di mercato nel quarto trimestre del 2020 è scesa al minimo pluriennale.

Le spedizioni di GPU nel primo trimestre hanno raggiunto i 22 milioni di unità (includendo i prodotti sia per desktop che notebook, nonché per il mining di criptovalute), con un aumento dell’1%, secondo i dati di Mercury Research citati da Capital Markets. Tradizionalmente, le vendite delle schede grafiche diminuiscono nel primo trimestre rispetto al quarto trimestre, ma questo non è stato un trimestre normale.

NVIDIA si è accaparrata l’81% del mercato nel primo trimestre del 2021, il 5,2% in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa, sulla base dei dati di Mercury Research. AMD occupa il rimanente 19%, quasi stabile rispetto al trimestre precedente e in calo rispetto al primo trimestre del 2020. Nel frattempo, poiché le vendite di unità sono aumentate e la quota di AMD è rimasta stabile, significa che l’azienda ha venduto più GPU nel primo trimestre del 2021 rispetto al quarto trimestre 2020.

«Le GPU utilizzate per estrarre Ethereum hanno contribuito alle vendite aggiuntive di GPU nel primo trimestre» – ha affermato Dean McCarron, capo di Mercury Research. Tuttavia, è difficile stimare quante delle GPU vendute nel primo trimestre siano ora utilizzate per estrarre criptovalute. McCarron stima che le vendite dei dispositivi CMP di NVIDIA dedicati al mining siano state di 1-2 milioni di pezzi nel primo trimestre, ben al di sotto delle sue aspettative di circa 4,5 milioni.

Sia AMD che NVIDIA hanno affermato di recente che le loro spedizioni nel primo trimestre del 2021 sono state limitate dalla carenza di capacità produttiva nelle fonderie e dalla scarsa disponibilità di componenti. Poiché AMD ha obblighi contrattuali per fornire i suoi SoC personalizzati per le ultime console di gioco di Microsoft e Sony, nonché CPU per produttori di PC e server, non è particolarmente sorprendente vedere che l’azienda non sia riuscita ad aumentare significativamente le spedizioni delle proprie GPU nel primo trimestre. Ad ogni modo, AMD spera di aumentare le vendite dei suoi processori grafici entro la fine dell’anno.