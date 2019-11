Crescono in modo netto le consegne di GPU nel terzo trimestre

Il mercato globale delle GPU si è rafforzato verso la fine dell’anno, in linea con la tendenza degli altri anni. Secondo l’analisi di Jon Peddie Research (JPR) ci sono però alcuni picchi sorprendenti in specifiche categorie.

Le consegne di GPU dedicate sono aumentate del 5,13% rispetto all’ultimo trimestre, e di conseguenza la loro presenza nei PC è salita al 32,1%, che è un rilevante miglioramento e si spera un primo indicatore di tendenza per l’industria.

Le consegne da parte di Nvidia hanno mostrato un aumento del 38,3% rispetto allo scorso trimestre. L’azienda è leader nel settore delle GPU dedicate e questo trimestre ha distribuito più GPU rispetto alle consegne complessive di AMD (APU comprese).

Per fare un confronto, le consegne complessive di AMD sono aumentate dell’8,7% da un trimestre all’altro, quelle di Intel sono cresciute del 5,4% rispetto allo scorso trimestre e, come detto, quelle di Nvidia sono aumentate del 38,3%.

L’exploit del produttore delle GPU GeForce è arrivato in particolare verso la fine del trimestre, grazie a un inventario finalmente adeguato. Nvidia si dice soddisfatta anche delle soluzioni RTX, che rappresentano il 66% del fatturato gaming.

Q3 2018 Q2 2019 Q3 2019 AMD 14% 16% 16% Intel 70% 69% 65% Nvidia 16% 15% 19%

Il tasso di adozione delle GPU (integrate incluse) nei PC per il trimestre è stato del 128%, con un aumento dell’1,7% rispetto allo scorso trimestre. Le GPU dedicate hanno trovato posto nel 32,1% dei PC, con un aumento del 5,13% rispetto allo scorso trimestre.

Jon Peddie Research ravvisa inoltre che le consegne di schede video desktop (AIB) sono cresciute del 42,2% rispetto allo scorso trimestre.

Per quanto concerne l’ambito notebook, malgrado vi sia incertezza sull’approvvigionamento delle CPU, sono stati molti gli annunci di nuovi prodotti, in particolare i notebook per i creatori di contenuti spinti da GPU piuttosto potenti, il che lascia sperare in buoni numeri anche per i successivi trimestri.