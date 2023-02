Se siete appassionati di informatica e professionisti del settore, saprete che l’ultimo salto tecnologico in termini di memoria RAM è rappresentato dalle DDR5, che promettono prestazioni superiori rispetto alle DDR4. Essendo hardware di ultima generazione, i prezzi delle RAM DDR5 non sono abbordabili, ma Amazon ha rilasciato un’offerta pazzesca su un kit da 64GB a marchio Crucial, proponendolo quasi al 40% in meno rispetto al solito.

L’offerta, che con ogni probabilità terminerà in fretta per l’esaurimento scorte, riguarda le ottime Crucial DDR5 da 4800MHz CL40 nella versione con due banchi da 32GB l’uno, che normalmente costerebbero oltre 280 euro, acquistabili ora a soli 176,70€. Un’occasione imperdibile per chi necessita non solo di tanta RAM, ma anche di componenti con prestazioni all’avanguardia, compatibili con le migliori schede madri di ultima generazione.

Se 64GB di RAM vi sembrano eccessivi per il vostro sistema, è pur vero che i software di editing richiedono sempre più memoria e velocità di elaborazione maggiore per funzionare correttamente, pertanto con questo quantitativo di RAM il vostro computer sarà già pronto per i futuri lavori di modellazione 3D, di animazione e di simulazione, oltre che permettere al PC di mantenere un sacco di applicazioni aperte già da subito, sfruttando appieno il multitasking di Windows o del sistema operativo che siete soliti utilizzare.

Seppur non come una scheda video dedicata, una RAM DDR5 migliora anche le prestazioni in gaming, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e senza interruzioni, soprattutto nei titoli open world, caratterizzati da mappe enormi che potrebbero mandare in difficoltà un PC dotato di poca RAM o dalla frequenza bassa. Insomma, con le Crucial DDR5 da 4800MHz CL40 sarà l’intero PC a giovarne, e ora potrete acquistarle con un rapporto qualità-prezzo mai visto finora, talmente conveniente da ottenere il doppio di quantitativo di RAM con una spesa poco superiore rispetto a un kit da 32GB dalle prestazioni simili.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

