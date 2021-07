Crucial, in arrivo il suo primo SSD con supporto PCI Express 4.0

Crucial, uno dei maggiori produttori di SSD, si sta preparando a lanciare il suo primo SSD PCI Express 4.0. Sebbene non sia stato annunciato ufficialmente, il Crucial P5 Plus (come avvistato dal noto leaker @momomo_us) è apparso a sorpresa su Amazon.com.

Credit: Amazon

Non sorprende di certo che il prodotto continui ad essere offerta nel form factor M.2 2280 e utilizzi i chip NAND 3D di Micron. Tuttavia, Amazon non ha specificato il tipo esatto di NAND impiegato dall’unità. Poiché si tratta solo della pagina del prodotto, al momento mancano ancora parecchi dettagli sul P5 Plus. Fortunatamente, il gigante dell’e-commerce ha fornito le specifiche di base, consentendoci di confrontarle con quelle del precedente modello PCIe 3.0.

A quanto pare, il P5 Plus offre una velocità di lettura sequenziale fino a 6.600MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 5.000MB/s. Si tratta di un aggiornamento sostanziale rispetto al P5, dato che il P5 Plus fornisce prestazioni in lettura e scrittura sequenziali superiori rispettivamente del 94% e del 67%. Tuttavia, il prodotto è ancora un po’ più lento rispetto ad altri SSD PCIe 4.0 rivali che possono raggiungere i 7.000MB/s in lettura e oltre 6.000MB/s in scrittura.

Part Number Capacità Lettura sequenziale (MB/s) Scrittura sequenziale (MB/s) Durata (TBW) Garanzia Prezzo CT2000P5PSSD8 2TB 6.600 5.000 1.200 5 Anni 367,99$ CT1000P5PSSD8 1TB 6.600 5.000 600 5 Anni ? CT500P5PSSD8 500GB 6.600 5.000 300 5 Anni 107,99$

Sebbene il P5 Plus sia significativamente più veloce del P5, l’unità non offre una durata maggiore. Supponendo che le informazioni di Amazon siano corrette, i modelli da 2TB e 1TB di PS5 Plus sono classificati rispettivamente per 1.200 TBW e 600 TBW, mentre la variante da 500 GB dovrebbe garantire almeno 300 TBW. Inoltre, P5 Plus viene fornito con una garanzia di cinque anni, che ormai è praticamente la norma per gli SSD di fascia alta al giorno d’oggi.

Sino ad ora, non è ancora stata inserita a listino un’unità da 250GB, quindi sembra che Crucial offrirà il P5 Plus solo con tre capacità: 500 GB, 1TB e 2TB. Per quanto riguarda i prezzi, P5 Plus da 500GB e 2TB costano rispettivamente costano 107,99$ e 367,99$ su Amazon.com, con un aumento del 35% per il modello da 500GB e solo dell’8% per il modello da 2TB rispetto al precedente P5. L’uscita è prevista per il prossimo 3 agosto.