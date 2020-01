Crucial porta sul mercato moduli UDIMM e SODIMM da 32 GB

L’estate scorsa Crucial è stato tra i primi produttori a dimostrare di poter realizzare moduli di memoria unbuffered, ovvero senza buffer (le RAM presenti nei nostri PC), da 32 GB.

Basati su chip di memoria DDR4 con una densità di 16 Gb, quei moduli stanno finalmente arrivando sul mercato. Più precisamente, oltre ai moduli UDIMM vedremo anche soluzioni SODIMM per il mercato mobile.

I moduli UDIMM e SODIMM da 32 GB di Crucial si presentano sotto forma di memorie DDR4-2666 con CL19 e DDR4-3200 con CL22, in entrambi i casi con una tensione operativa di 1,2V. I moduli non sono dotati di alcun dissipatore passivo di calore e poiché operano seguendo i dettami della JEDEC, sono compatibili con una vasta gamma di PC che possono supportare 32 GB di RAM.

Attualmente, i moduli UDIMM e SODIMM da 32 GB di Crucial sono disponibili in kit di memoria dual-channel da 64 GB al prezzo di circa 330 dollari sul sito statunitense dell’azienda. Sempre sul sito di Crucial si può notare che il kit DDR4-3200 più veloce costa solo 2 dollari in più della soluzione a 2666 MHz. Il kit DDR4-2666 SODIMM da 64 GB di Crucial dovrebbe arrivare su Amazon.com il 3 febbraio.

Non è chiaro perché Crucial non abbia iniziato a vendere questi moduli già sul finire del 2019, in quanto ci sono in commercio alcuni competitor che da mesi offrono RAM da 32 GB utilizzando gli stessi chip forniti da Micron. In ogni caso, meglio tardi che mai.