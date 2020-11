Crucial segna un nuovo record con le sue memorie Ballistix Max

A quanto pare gli overclocker cinesi si stanno dando veramente da fare. Nella giornata di ieri vi avevamo riferito degli incredibili risultati raggiunti in overclock sulla scheda grafica Radeon RX 6800 XT da Takukou, mentre oggi vi riportiamo, come segnalato dai colleghi di Overclock3D, che BABY-J ha battuto il record mondiale di frequenza di memoria, raggiungendo l’incredibile velocità di 7.004,2MHz utilizzando il raffreddamento ad azoto liquido. Questo importante risultato è stato ottenuto con un kit di Crucial Ballistix Max DDR4-4000, una scheda madre MSI MEG B550 Unify ed un processore AMD Ryzen 5 Pro 4650G.

Credit: Overclock3D

BABY-J è diventato il primo overclocker a superare la barriera dei 7GHz sulle memorie DDR4, registrando un overclock del 75,1% sui moduli di memoria Ballistix Max di Crucial, come indicato su HWBOT.

In precedenza, il record mondiale di overclock delle memorie DDR4 era pari a 6.666MHz ed anch’esso era stato ottenuto impiegando i moduli di memoria Ballistix Max di Micron. In effetti, questo potrebbe essere uno degli ultimi record, in quanto il prossimo anno dovrebbero arrivare sul mercato le nuove DDR5, accompagnate dalle piattaforme in grado di sfruttarle.

Credit: Overclock3D

Di certo, le proposte Ballistix si sono sempre distinte per le loro innegabili qualità in ambito di overclock. Ad esempio, già lo scorso anno vi avevamo riferito che il team Overclocked Gaming Systems (OGS) era riuscito a portare un modulo di memoria da 8 GB di Ballistix Elite a 3.600MHz sino a 5.726MHz, ovviamente sotto azoto liquido.

Recentemente, inoltre, ASRock ha pubblicato un aggiornamento per la sua scheda madre X570 Taichi che consente di aumentare la tensione delle memorie DDR4 fino a oltre 1,8V. Si tratta di un valore assolutamente elevato, ma che potrebbe tornare utile agli overlocker professionisti per spingere al massimo i moduli, a patto che siano in grado di sopportare tale voltaggio.