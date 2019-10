Crucial X8, Micron entra nel mercato degli SSD portatili

Micron, tramite il brand consumer Crucial, entra nel mercato delle soluzioni di archiviazione esterna con l'SSD X8. All'interno c'è un Crucial P1.

Crucial ha annunciato X8, il suo primo SSD portatile, disponibile in capacità di 500 GB e 1 TB rispettivamente a prezzi di 134,19 euro e 184,21 euro sul sito ufficiale, ma potete trovarli su Amazon a 130,95 euro e 179,95 euro.

L’SSD esterno si presenta con un’interfaccia USB 3.2 Gen2 Type C che lo rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi inclusi PC, Mac, PS4, Xbox One, iPad Pro, Chromebook e altri dispositivi Android.

X8 ha una struttura unibody in alluminio anodizzato, resiste a cadute da altezze fino a 2 metri, a temperature estreme, agli urti e alle vibrazioni, ed è coperto da una garanzia di 3 anni.

All’interno c’è un SSD NVMe Crucial P1 basato su memoria NAND QLC (uno tra gli SSD NVMe più richiesti) che garantisce prestazioni in lettura fino a 1050 MB/s. L’azienda non indica le prestazioni in scrittura ma trattandosi di un SSD portatile il dato più importante è la lettura.

Se state cercando un SSD esterno e non avete particolari pretese, sul mercato si trovano a buon prezzo il Sandisk Extreme SSD Portable e il Samsung T5, disponibili rispettivamente a 99,99 euro e 95 euro nelle versioni da 500 GB.