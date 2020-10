Crysis 3 è stato installato ed eseguito nella VRAM della RTX 3090

Secondo molti, la RTX 3090 è una scheda video che se presa in considerazione per il puro gaming è decisamente sovraprezzata, soprattutto per via dei suoi 24GB di memoria video che è davvero difficile saturare. L’utente Twitter @Strife212 ha però avuto un’ingegnosa idea per mettere alla prova la potente GPU dall’enorme framebuffer: farci girare Crysis 3, ma non nel modo che state pensando…

Usando un programma chiamato VRAM Drive, Strife212 è riuscita a creare un disco rigito virtuale da 15GB nella VRAM della RTX 3090 e ci ha fisicamente installato sopra Crysis 3. Questo ha lasciato a disposizione ben 9GB di memoria video da poter essere utilizzata per l’esecuzione di altri task, una quantità che di certo è più che sufficiente per gli standard moderni.

Strife212 ha condiviso i propri risultati: Crysis 3 avrebbe tempi di caricamento incredibilmente veloci e le performance sarebbero ottime, con screenshot che mostrano il titolo in azione a circa 75 FPS. Il gioco è stato fatto girare in 4K con tutte le impostazioni visive su “Molto Alto” con un utilizzo della VRAM che ha a malapena superato i 20GB.

I installed Crysis 3 on my graphics card!

I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it

At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast – GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM

— Strife, la fillette révolutionnaire (@Strife212) October 4, 2020