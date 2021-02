Cubox-M è l’alternativa a Raspberry Pi che stavate aspettando?

Annunciato oggi da SolidRun, il Cubox-M è un mini-PC di forma cubica basato su un Single Board Computer equipaggiato con un processore ARM dual o quad-core. Nonostante le sue ridottissime dimensioni, offre una buona potenza. Il SoC NXP i.MX8M Plus Dual/Quad-core ARM Cortex A53 a bordo può funzionare fino a 1,8GHz e presenta “un’unità di elaborazione neurale integrata per capacità avanzate di intelligenza artificiale e machine learning” (stando al comunicato stampa di SolidRun).

Cubox-M viene fornito con 4GB di RAM LPDDR4-4000 di serie, ma può essere configurato fino a 8GB di LPDDR4-4000. L’avvio e l’archiviazione vengono gestiti tramite la memoria flash eMMC da 8GB, ma è presente anche uno slot MicroSD sul retro. A causa delle dimensioni del Cubox-M, è disponibile solo una selezione limitata di porte. Sono presenti solo due USB 3.0 e una singola HDMI 2.0 full-size in grado di offrire un’uscita video fino a 1080p a 60Hz. Viene inoltre offerta una Gigabit Ethernet per collegarsi ad una rete via cavo, mentre non è presente alcun supporto Wi-Fi. Appena sotto alle porte USB 3.0 sembra esserci una micro USB, ma il suo utilizzo non è stato specificato. Potrebbe essere una porta USB OTG o un mezzo per eseguire il flash di un nuovo sistema operativo sulla memoria eMMC integrata.

Cubox-M dovrebbe supportare i vari sistemi operativi basati sul Kernel 4.9 di Linux, quindi, in teoria, distribuzioni come Ubuntu, Fedora e Manjaro dovrebbero essere in grado di funzionare, così come Android 11. La parte anteriore di Cubox-M è relativamente povera, presentando solo un pulsante per l’accensione, oltre ad un LED che funge da indicatore di stato ed un ricevitore a infrarossi da utilizzare con un telecomando, disponibile separatamente. La corrente viene fornita tramite un alimentatore a 12V CC. Tuttavia, è disponibile un upgrade opzionale Power over Ethernet, il che significa che Cubox-M può essere incorporato in una postazione remota senza la necessità di un alimentatore dedicato. Il dispositivo sarà venduto al dettaglio a 99 dollari, che salgono a 120$ per la versione con Power over Ethernet.