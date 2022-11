Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie da gaming e, al contempo, volete approfittare delle ottime offerte del Black Friday 2022 di Amazon i cui sconti, come saprete, sono ormai agli sgoccioli, allora non perdete altro tempo e fermatevi qui, perché all’interno della nostra rassegna di proposte, entra ora un articolo davvero ottimo, e dal prezzo molto accattivante.

VI segnaliamo, infatti, che all’interno degli sconti di questo Black Friday 2022, entra ora a far parte anche l’ottimo headset Fnatic REACT, brandizzato con il logo dell’omonimo team esport, ed oggi in sconto del 50%! Ed il bello è che non è tutto!

Venduto, in origine, a 74,99€, questo ottimo headset cablato gode oggi di uno sconto pari al 50%, che ne abbassa il prezzo ad un più abbordabile 37,50€, ma il bello è che Amazon sta anche proponendo un piccolo coupon sconto, da applicare direttamente sulla pagina del prodotto (vi basterà spuntare la casellina poco sotto al prezzo), per ottenere un ulteriore sconto del 5%, abbassando così il prezzo finale a soli 35,62€!

Un affare niente male, per un headset che si presenta davvero molto bene, specie considerando le sue caratteristiche tecniche, che partono da due ampi e performanti driver da 53 mm, capace di emettere un suono profondo e ben direzionato, complici le camere sonore individuali, progettate per separare, e quindi rendere più definiti, i bassi e le frequenze medio-alte.

Realizzate con una solida struttura in metallo, le Fnatic REACT sono resistenti ma ben bilanciate, e grazie alla loro ottima distribuzione del peso, unita ai padiglioni auricolari ed all’archetto, imbottiti in memory foam sovradimensionato, offrono un ottimo comfort, anche dopo molte ore di gioco, senza per altro esercitare una pressione fastidiosa sulla testa.

Anche il microfono è ottimo e, oltre ad essere removibile, offre un interruttore per il muto, oltre che un piccolo sistema per il controllo, presente direttamente sul cavo, per un controllo rapido delle impostazioni del volume, così che possiate immediatamente silenziare tutto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

N.B. Ricordati di applicare il coupon prima di procedere all'inserimento del prodotto nel carrello!

