Ci siamo: finalmente dopo una lunga attesa è nuovamente tempo di risparmiare grazie agli Amazon Prime Day 2022, una due giorni di sconti colma di offerte per gli abbonati all’omonimo servizio. Tra le innumerevoli scontistiche attualmente in corso è possibile trovare anche le ottime cuffie da gaming Logitech G Pro X, proposte per l’occasione con ben il 48% di sconto. Un’offerta in altre parole davvero ardua da non prendere al volo.

A rendere il tutto particolarmente interessante è il fatto che le Logitech G Pro X sono delle cuffie da gaming cablate contraddistinte da caratteristiche di primo livello. Driver PRO-G da 50 mm, 7.1 Surround e uno stile tanto accattivante quanto elegante le rendono infatti delle alleate perfette per qualsiasi gioco, sia online che in solitaria. Farle proprie a soli 69,99 euro, ossia con il 48% di sconto rispetto a quello che è il prezzo di listino, non è quindi per nulla una cattiva idea, anzi.

Oltre all’ottima offerta sulle cuffie da gaming Logitech G Pro X e alle altre scontistiche degli Amazon Prime Day 2022, vi sono innumerevoli altre offerte disponibili sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Le cuffie da gaming Logitech G Pro X le potete invece trovare super scontato su Amazon seguendo comodamente il link qui sotto.

