Quando l’estate raggiunge il suo apice e le persone si preparano per le loro avventure estive, è facile dimenticarsi di proteggere la propria privacy online, che potrebbe esporsi a notevoli pericoli soprattutto quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche in hotel, bar o luoghi turistici. Ecco perché questa offerta di CyberGhost relativa alla sua VPN arriva al momento giusto, permettendovi di risparmiare un incredibile 82% sul prezzo pieno.

In particolare, l’offerta riguarda il piano biennale che, oltre ai suoi 24 mesi, include ulteriori 3 mesi gratuitamente, per un totale di 27 mesi. Il prezzo mensile per questo piano è di soli 2,11€. Sicuramente sarete già familiari con il concetto di VPN, ma per coloro che desiderano approfondire, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato, dove troverete tutte le informazioni sul Virtual Private Network.

CyberGhost VPN offre diversi vantaggi che giustificano l’attivazione di un piano, a maggior ragione se a soli 2,11€ al mese. Uno dei principali vantaggi è la sicurezza online avanzata: con questa VPN, il vostro traffico internet verrà indirizzato attraverso un tunnel sicuro, crittografando i dati e proteggendoli da potenziali minacce come hacker, furto di identità e sorveglianza.

Un altro importante beneficio è l’anonimato e la privacy. CyberGhost VPN maschera le vostre attività online e nasconde l’indirizzo IP, garantendo la privacy e permettendo di navigare su internet in modo anonimo. In altre parole, questa funzione impedisce ai siti web e agli inserzionisti di tracciare il vostro comportamento online.

Inoltre, CyberGhost VPN consente di superare le restrizioni geografiche, offrendovi accesso a contenuti che potrebbero essere bloccati o limitati nella vostra posizione. Che si tratti di servizi di streaming, siti web o piattaforme online, potrete godere di un accesso illimitato da qualsiasi parte del mondo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

