Con l’aumentare dei social network e dei portali online, cresce il numero di siti sui quali si effettua la registrazione, inserendo a volte i propri dati sensibili. Di conseguenza la propria privacy online viene esposta a rischi maggiori, motivo per cui diventa sempre più importante proteggere la propria identità e le proprie informazioni personali.

Il metodo definitivo per proteggersi da questi rischi non esiste, ma si possono ridurre notevolmente le probabilità che qualcuno rubi i nostri dati, soprattutto se si è soliti connettersi a reti internet non sicure, vale a dire pubbliche e sprovviste di password. Il modo più semplice ed economico è affidarsi a una VPN, possibilmente a pagamento, ed ecco perché vi informiamo di un’ottima offerta relativa a CyberGhost VPN, un vero e proprio colosso del settore, con 11 anni di esperienza e oltre 15 milioni di utenti soddisfatti.

La proposta consiste nell’abbonarvi al piano biennale a soli 2,19€ al mese, cifra che rimarrà tale per altri due mesi dopo la scadenza (per un totale quindi di 26 mesi), poiché il servizio include anche due mesi in omaggio. A un utente meno attento, 2,19€ al mese potrebbero sembrare una cifra normale per una VPN, ma in assenza di sconti, il costo di CyberGhost VPN ammonterebbe a ben 11,99€ al mese. Una promozione allettante, la cui una disapprovazione potrebbe stare nel fatto che, per risparmiare, siete costretti a sottoscrivere il piano biennale.

Se avete paura di abbonarvi a un servizio per 24 mesi e scoprire poco dopo che non fa per voi, avete ben 45 giorni di tempo per chiedere il rimborso, quindi potete essere certi di rimanere soddisfatti a prescindere dalle vostre intenzioni finali. Detto ciò, è davvero difficile trovare una VPN migliore di CyberGhost VPN, nonostante ci siano in giro diverse opzioni valide. CyberGhost VPN non è l’ultima arrivata, pertanto sa come proteggere la vostra privacy online, fino a un massimo di 7 dispositivi.

Altri motivi che dovrebbero spingervi ad approfittare di questa offerta riguardano il numero di server ai quali potrete connettervi (oltre 9000), la possibilità di essere assistiti 24/7 per qualsiasi dubbio, una politica completamente No Log e applicazioni native per ogni genere di piattaforma, dagli smartphone alle smart TV.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!