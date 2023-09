Che sia per navigare in completa serenità mentre si è all’estero, oppure semplicemente per godere di una protezione totale in ogni sito web che si visita, avere una VPN è ormai fondamentale al giorno d’oggi. Ve ne sono tantissime nel mercato, ma oggi vi consigliamo CyberGhost VPN, una delle migliori in fatto di privacy, nonché protagonista di un’ottima promozione.

Abbonandovi ora, infatti, potete approfittare di ben 2 mesi gratis, ottenendo poi l’82% di sconto sull’abbonamento biennale. Pagherete, così, appena 2,19€ al mese, una cifra davvero irrisoria considerando la qualità e la quantità dei servizi che avrete a disposizione, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

CyberGhost VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

CyberGhost VPN rappresenta l’opzione ideale per chi vuole garantire di navigare in totale privacy su tutti i dispositivi, giacché con un solo abbonamento ne potrete collegare 7 grazie all’applicazione per Windows, macOS, Android, iOS e Linux. Inoltre, si può installare persino su router, smart TV, Amazon Fire TV Stick o console di gioco, potendosi, dunque, collegare a server da qualunque parte del mondo per accedere ai propri contenuti preferiti a prescindere da dove ci si trova.

Si tratta anche della scelta perfetta per coloro che navigano spesso fuori casa e si collegano alle reti pubbliche, dato che CyberGhost VPN nasconderà il vostro vero indirizzo IP a prescindere dall’attività, proteggendovi da chiunque tenti di scrutare la vostra attività, come hacker o inserzionisti. Nessuno, dunque, scoprirà la vostra vera identità o posizione.

Tornando alla promozione attualmente in corso, l’offerta dell’82% rappresenta un vero affare, giacché vi permetterà di spendere solamente 56,94€ per 26 mesi di servizio (ricordiamoci che 2 mesi sono gratis!). Si tratta solamente di 15,00€ in più rispetto all’abbonamento semestrale, che costa 41,94€; capirete, dunque, che quello biennale è molto più conveniente, motivo per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina dedicata all’offerta, dove potrete scoprire tutte le altre informazioni a riguardo e approfittarne. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

