Se durante le vostre prossime vacanze estive pensate di connettervi a una rete Wi-Fi pubblica nel luogo in cui alloggerete, ed è molto probabile che ciò avvenga, la vostra privacy online potrebbe venire a meno. In queste situazioni, le VPN diventano alleate indispensabili a cui è difficile rinunciare. Un servizio degno di menzione è quello offerto da CyberGhost, il quale attualmente propone un’offerta straordinaria: soli 2,19€ al mese per i successivi 24 mesi.

Questa promozione è tanto notevole quanto l’efficacia stessa della VPN, che figura tra le migliori del 2023. Nonostante il piano biennale dia diritto a 24 mesi di servizio, ne offre in realtà 26, dimostrando l’attenzione di CyberGhost per le esigenze della clientela, specialmente per coloro che attribuiscono grande importanza alla tutela della propria privacy online.

Ma i vantaggi di questa offerta non finiscono qui: la VPN di CyberGhost offre infatti una garanzia “soddisfatti o rimborsati” della durata di ben 45 giorni, a differenza di molte altre VPN che si limitano a 30 giorni, e in alcuni casi, appena 7 giorni. Una testimonianza ulteriore dell’impegno di CyberGhost nell’offrire un servizio che non solo protegga, ma che dia anche tranquillità e flessibilità ai suoi utenti.

Con una vasta base di oltre 10 milioni di utenti attivi sparsi in tutto il globo, CyberGhost ha progressivamente costruito un considerevole grado di fiducia tra gli appassionati di reti VPN. Questo è attribuibile alla sua gamma di funzionalità essenziali, prestazioni più che soddisfacenti e una rete di oltre 7000 server distribuiti in 91 nazioni. Il servizio si manifesta attraverso applicazioni compatibili con sistemi operativi quali Windows, Mac, iOS, Android e Linux. In aggiunta, supporta in modo apprezzabile le attività di torrenting, affiancate da un canale di assistenza attraverso chat, molto efficiente e tempestivo.

CyberGhost è, in sintesi, una delle migliori scelte in ambito VPN e, per questo, vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, visitando subito la pagina promozionale, specie considerando che potrebbe concludersi in questo periodo estivo.

Ciò detto, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!