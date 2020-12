Cyberpunk 2077, NVIDIA mostra gli effetti Ray Tracing in video

Dopo uno sviluppo durato per diversi anni, finalmente Cyberpunk 2077 è tra noi. Il titolo CD Projekt RED sfrutterà in modo massiccio le funzionalità delle schede grafiche NVIDIA, quali gli effetti di Ray Tracing in tempo reale e la tecnica DLSS, e la compagnia californiana ha sfruttato l’occasione per diffondere un nuovo trailer che evidenza il suo notevole impatto grafico al massimo livello di qualità.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è ricco di effetti grafici che includono ombre ray tracing, riflessi, illuminazione diffusa, illuminazione globale e occlusione ambientale, oltre a NVIDIA DLSS. Il Ray-tracing conferisce al gioco un look and feel più cinematografico e immersivo. Le ombre della luce solare, l’illuminazione globale, l’illuminazione del cielo, le superfici emissive e i riflessi hanno un aspetto straordinariamente realistico, mentre il DLSS è una caratteristica irrinunciabile per giocare con il ray-tracing, poichè aumenta il frame rate e offre allo stesso tempo una qualità dell’immagine bella e nitida. L’utilizzo del DLSS in Cyberpunk 2077 con tutti i RT abilitati aumenta il frame rate fino al 60% o più, a seconda della GPU e della risoluzione.

Recentemente sono stati pubblicati anche i nuovi driver GeForce 460.79 WHQL che offrono ottimizzazioni mirate all’esecuzione di Cyberpunk 2077, oltre a migliorare le prestazioni in Minecraft con RTX, aggiungere il supporto a nuovi display compatibili G-Sync ed altro ancora.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,3, abbiamo affermato che «l’esperienza fantascientifica e distopica di CD Projekt RED è una delle migliori produzioni della generazione, nonché uno dei migliori Action-GDR di sempre. Il mondo di gioco, dinamico e visivamente straordinario, saprà lasciarvi più volte senza parole, soprattutto grazie a storie e personaggi scritti divinamente e che non lasciano spazio a banali interpretazioni o dialoghi superficiali.»