Da Asus il primo monitor con tecnologia Display Stream Compression

La divisione ROG (Republic of Gamers) di Asus ha annunciato un nuovo monitor da gaming, il ROG Strix XG27UQ. Si tratta di un monitor in formato 16:9 da 27” con un pannello 4K IPS 144Hz. Questo display è il primo al mondo a supportare la tecnologia DSC (Display Stream Compression) che permette al display di offrire una risoluzione 4K con frequenze di aggiornamento fino a 144 Hz.

Fra le altre caratteristiche troviamo la certificazione HDR400, il supporto al G-Sync, una luminosità massima di 400 cd/m2, un rapporto di contrasto tipico pari a 1000: 1, un tempo di risposta di 1ms, una profondità di colore di 16.7m e la copertura DCI-P3 del 90% ed sRGB del 125%. Come per tutti i pannelli IPS, gli angoli di visione sono 178°/178°.

A bordo del ROG Strix XG27UQ troviamo diverse tecnologie proprietarie di Asus per migliorare le prestazioni durante le sessioni di gioco come Shadow Boost, Extreme Low Motion Blur, Gamevisual e Gameplus e altre per ridurre l’affaticamento visivo come Ultra-Low Blue Light e Flicker-Free. Tramite l’utility Asus DisplayWidget, inoltre, l’utente potrà gestire a piacimento le impostazioni del monitor.

Lato connettività abbiamo a disposizione due connettori HDMI 2.0, due connettori DisplayPort 2.0, un connettore USB 3.0 e l’ingresso jack da 3.5 mm.

A completare il pacchetto troviamo, sul retro, il logo ROG con retroilluminazione RGB compatibile con la tecnologia Asus Aura Sync.

Il monitor ROG Strix XG27UQ è disponibile all’acquisto ad un prezzo consigliato di 999€. Per maggiori informazioni potete visitare il sito del produttore.