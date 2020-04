Da Bitspower nuovi componenti per custom loop esclusivi per i case NZXT

Oggi vi parleremo di un prodotto di una delle tante aziende con sede a Taiwan, nata nel 2001 si è fatta conoscere nelcampo del raffreddamento a liquido e nel tempo ha prodotto build davvero interessanti. L’azienda di cui stiamo parlando è Bitspower e il prodotto è il Touchaqua Sedna H510i. Si tratta di un serbatoio per sistemi di raffreddamento a liquido con integrata una pompa per il circolo del liquido di raffreddamento. Il tutto condito con RGB, ovviamente!

Bitspower ha cavalcato l’onda dei nuovi serbatoi squadrati che sta spopolando in più di qualche casa produttrice, il classico serbatoio cilindrico è quindi ancora una volta sostituito da una nuova forma un po’ più accattivante che lascia decisamente un discreto spazio nel case. In particolare questo serbatoio è disegnato per i case della serie NZXT H510. Il serbatoio è in acrilico ed è circondato da led RGB, i led sono controllabili dal software Bitspower Digital RGB e sono certificati e compatibili con la maggior parte dei software di altre aziende come ASUS AURA Sync, MSI Mystic Light Sync o Razer Chroma.

La pompa è racchiusa invece in un piccolo blocco verniciato di nero, per mantenere intatto il look accattivante di questo nuovo prodotto. Le dimensioni ridotteoffrono decisamente più spazio per la scheda grafica e per vari upgrade all’interno del case; l’H510 offre un buon margine di manovra, ma un po’ di spazio in più (soprattutto nelle build più spinte) non può che giovare all’airflow e alla resa finale.

Per il montaggio vengono usati dei supporti appositamente pensati per la linea di case NZXT, andando a creare una soluzione molto user-friendly (considerando che la pompa, come già detto, è inclusa) che potrà fare gola a molti utenti. Il tutto misura 320 x 115 x 50.8 mm ed è già disponibile sul sito di Bitspower. Il prezzo di 150 euro non è entry-level, ma non stiamo parlando neppure di cifre esorbitanti. Se siete interessati, potete acquistare il Touchaqua Sedna H510 qui.

Potrebbe essere una soluzione interessante considerato la facilità di montaggio e il design, bisognerà vedere se sarà possibile montarlo anche su altri case trovando qualche soluzione alternativa. Questi nuovi serbatoi non cilindrici sembrano avere un buon riscontro da parte degli utenti e su alcuni case portano indubbi risultati in fatto di spazio e estetica. Cosa ne pensate?