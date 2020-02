Da G.Skill un kit DDR4 da 256 GB per il Ryzen Threadripper 3990X

G.Skill ha annunciato un nuovo kit di memoria DDR4 appartenente alla famiglia TridentZ Neo, il DDR4-3600 CL16-20-20 256GB. Si tratta di un kit composto da ben 8 moduli da 32 GB, che lavorano a una tensione operativa di 1,35 volt con timing CL16-20-20 e una frequenza XMP di 3600 MHz (come facilmente intuibile dal nome).

Il nuovo kit TridentZ Neo è destinato alla fascia HEDT (High End Desktop) e, in particolar modo, alla nuovissima CPU AMD Ryzen Threadripper 3990X da 64 core che, lo ricordiamo, si basa sulla nuova piattaforma AMD TRX40 con socket sTRX4.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, il nuovo kit DDR4-3600 CL16-20-20 256GB è stato testato su una motherboard Asus ROG Zenith II Extreme Alpha e, ovviamente, con il processore sopra citato. La compatibilità è insomma confermata da G.Skill stessa, quindi se avete intenzione di creare una workstation top di gamma con il nuovo Threadripper 3990X, considerare l’acquisto di questo kit di RAM sarebbe un’ottima idea.

Sappiate però che, se questa fosse la vostra idea, dovrete aspettare: il nuovo kit da 256GB di G.Skill TridentZ Neo sarà infatti disponibile a partire dal secondo trimestre 2020. Non si hanno, per il momento, informazioni per quanto riguarda il prezzo.