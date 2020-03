Da Goodram i primi SSD NVMe a basso costo

Allo stato attuale, gli SSD con interfaccia SATA rappresentano la proposta più economica del mercato con i relativi limiti, rispetto alle soluzioni NVMe M.2 che sono invece decisamente più performanti, ma allo stesso tempo anche dal costo più elevato. Goodram, marchio di proprietà Wilk Electronik SA, ha deciso di proporre dispositivi di archiviazione entry-level con il prezzo di un SSD SATA, ma con le prestazioni di un drive PCIe, gli SSD PX500.

Da premettere ovviamente che i dispositivi in questione non andranno a sostituire gli SSD SATA, in quanto come per tutti gli altri concorrenti sarà necessario avere un hardware compatibile. Tuttavia rappresentano un vero e proprio passo in avanti nel mercato dello storage che dovrebbe riuscire ad offrire prestazioni superiori, ad un prezzo accessibile.

Gli SSD PX500 di Goodram infatti si basano su un controller SM2263XT di Silicon Motion e sfruttano chip di memoria NAND 3D TLC. I dispositivi promettono di offrire velocità in scrittura sequenziale fino a 1650GB/s, in lettura sequenziale di 2050GB/s e fino a 240.000IOPS in lettura casuale e 280.000IOPS in scrittura sequenziale.

Non manca inoltre il supporto alle moderne tecnologie come il protocollo NVMe 1.3, la protezione end-to-end dei dati, la crittografia AES 256 e una modalità L1.2 per il risparmio energetico. Interessante infine il form factor M.2 2280 che si adatta perfettamente anche agli alloggi dei laptop: Goodram infatti ha dotato gli SSD della serie PX500 di un sottile heatspreader in materiale simile alla plastica che consente di dissipare il calore, adattandosi agli spazi stretti dei portatili, al posto di un dissipatore metallico senza dubbio più ingombrante.

Specifiche SSD Goodram PX500 Capacità 256 GB 512 GB 1 TB Numero Modello SSDPR-PX500-256-80 SSDPR-PX500-512-80 SSDPR-PX500-01T-80 Controller Silicon Motion SM2263XT NAND Flash NAND 3D TLC Form-factor e interfaccia M.2-2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3a Lettura sequenziale 1850 MB/s 2000 MB/s 2050 MB/s Scrittura sequenziale 950 MB/s 1600 MB/s 1650 MB/s IOPS Lettura casuale ~102K IOPS ~173K IOPS ~240K IOPS IOPS Scrittura casuale ~230K IOPS ~140K IOPS ~280K IOPS Caching Pseudo-SLC Supportata DRAM Buffer No Crittografia TCG Opal No Power Management Supporta la modalità L1.2 per un consumo energetico ridotto Garanzia 3 anni

Gli SSD Goodram PX500 saranno disponibili in tre tagli di memoria, da 256 GB, 512 GB ed 1 TB ad un prezzo quindi che presumiamo non si discosterà molto da quello delle proposte SATA con la stessa quantità di memoria. Per il momento comunque l’azienda non ha fornito informazioni ufficiali circa prezzo e disponibilità.