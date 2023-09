Microsoft, durante il suo atteso “evento speciale” dedicato alla linea Surface e all’Intelligenza Artificiale, ha catturato l’attenzione di tutti tramite una serie di annunci davvero interessanti. Tra le novità più significative spiccano la data di rilascio dell’aggiornamento per Windows 11 2023, importanti aggiornamenti per Microsoft 365, Bing ed Edge, l’introduzione di due nuovi dispositivi Surface e molto altro.

Ma ciò che forse ha catturato maggiormente l’attenzione, almeno per chi utilizza Bing Image Creator, è stata l’evoluzione e l’ottimizzazione di questa piattaforma di creazione d’immagini. Gli utenti sanno quanto sia cruciale affinare i dettagli per ottenere l’immagine desiderata ma anche così, spesso i risultati non sono soddisfacenti.

Tuttavia, Microsoft, ha promesso di migliorare notevolmente questa esperienza grazie all’integrazione del DALL-E 3 di OpenAI in Bing Chat. Nonostante Microsoft non abbia fornito una data precisa per il rilascio di questa novità all’interno di Bing, il video condiviso su YouTube dimostra la rapidità e la precisione delle risposte alle richieste.

Secondo OpenAI, il DALL-E 3 correggerà le lacune del suo predecessore, il DALL-E 2, migliorando piccoli dettagli come la resa delle mani e generando immagini più nitide e accurate. L’azienda ha anche sottolineato che le immagini saranno create senza necessità di “trucchi” o complesse elaborazioni delle richieste.

L’entusiasmo per questa novità è palpabile, con Yusuf Mehdi, Corporate Vice President & Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft, che ha condiviso la sua attesa su X (precedentemente noto come Twitter). Molti altri utenti sul web, sembrano altresì impazienti di sperimentare questa nuova funzionalità.

Chiunque utilizzi Bing Image Creator, sia per scopi lavorativi che per svago, sa quanto sia affascinante la possibilità di creare un’immagine unica utilizzando semplicemente delle parole o delle “richieste”. Tuttavia, anche se ci si abitua a questo strumento, spesso si notano piccoli difetti come mani sfocate o occhi dall’aspetto strano. Nonostante tutto, Bing Image Creator è già molto avanzato rispetto ad altri strumenti di generazione d’immagini basati sull’Intelligenza Artificiale, come Midjourney.

Con l’arrivo di DALL-E 3 su Bing Image Creator, è indubbio che assisteremo a un notevole passo in avanti nella generazione di immagini, scoprendo quante nuove possibilità questo strumento offrirà agli utenti.