Microsoft Paint è ancora più potente, sempre grazie all’IA. L’azienda ha annunciato che gli utenti Windows Insider iscritti ai canali Canary e Dev possono ora scaricare la versione più recente del software (la numero 11.2309.20.0) che integra la nuova funziona Paint Cocreator.

Paint Cocreator permette di generare immagini direttamente all’interno di Microsoft Paint a partire da un input di testo, esattamente come fanno le IA generative più famose. Dietro Cocreator non c’è una nuova IA, bensì Dall-E 3, l’ultima versione dell’intelligenza artificiale che troviamo ad esempio nel creatore di immagini di Bing e che è stata annunciata pochi giorni fa.

Per poter provare Cocreator è necessario essere iscritti al programma Windows Insider, in uno dei due canali citati prima; se fate parte di un anello più esterno, come ad esempio il canale Beta, riceverete la funzione in un secondo momento. Una volta fatto questo, si dovrà aprire la versione aggiornata di Paint e unirsi alla lista d’attesa.

Una volta raggiunto il proprio turno, si otterranno 50 crediti per iniziare a generare immagini. Il costo dell’immagine verrà mostrato vicino al pulsante “crea” e, almeno inizialmente, ogni immagine costerà un credito.

Paint Cocreator integra ovviamente diverse “misure di sicurezza” per evitare che l’IA sia usata in modo improprio: dispone di filtri dei contenuti che impediscono la creazione di immagini dannose, offensive e inappropriate. La funzione è poi disponibile solo in inglese in Italia, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Australia, Canada e Germania; in futuro è probabile che verranno supportate anche altre lingue per gli input di testo.