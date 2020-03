Dalla collaborazione di Intel e Fractal Design nasce Era, un nuovo case ITX

Fractal Design insieme ad Intel ha presentato oggi un nuovo case, frutto della collaborazione tra le due aziende. Si tratta del Fractal Design Era, un case ITX orientato a professionisti e content creator, ma che strizza l’occhio anche ai giocatori più esigenti.

L’obiettivo delle due società è quello di offrire il miglior prodotto possibile, per gli utenti DIY (Do It Yourself) che cercano un case a ingombro ridotto, ma che non intendono sacrificare le prestazioni a causa del supporto hardware limitato.

Il nuovo Fractal Design Era centra perfettamente l’obbiettivo, aggiungendo un design moderno ma elegante, che grazie alle numerose varianti di colore e alle possibilità di personalizzazione del pannello superiore si adatta non solo ad ogni tipo di utente, ma anche ad ogni ambiente.

“Siamo molto contenti di aver collaborato con Intel nello sviluppo di questo case”, ha affermato Hannes Wallin, fondatore di Fractal Design. “Ci ha ispirato ad affrontare la convenzione che un design elegante non possa essere combinato con funzionalità e flessibilità, e siamo molto contenti del risultato”.

Il Fractal Design Era presenta un design compatto ed è costruito completamente in alluminio. È disponibile in 5 varianti di colore: cobalto, argento, grigio titanio, carbonio e oro. I pannelli superiori variano nei colori, utilizzando anche un vetro temperato o una texture in legno. Supporta hardware di prima categoria inclusi alimentatori ATX e schede video a doppio slot, il tutto con un ingombro di soli 16 litri.

Sono supportati inoltre radiatori fino a 240mm, da alloggiare nella parte superiore e fino a 5 ventole: una da 80mm posteriore, due da 140 mm nella parte inferiore (in assenza di una GPU a doppio slot) e due da 120mm nella parte superiore. Per lo storage invece sono compresi nella parte superiore due carrelli in grado di ospitare due dispositivi da 3,5 pollici (HDD) o 2,5 pollici (SSD o HDD) per un totale di 4 SSD o 2 HDD, potendo anche configurarli in diverse combinazioni come 2 SSD+1 HDD.

Per quanto riguarda la connettività, sul pannello frontale il Fractal Design Era è dotato di una porta USB 3.0 Gen2 Type-C, due porte USB 3.0 ed un ingresso jack da 3,5mm combinato per cuffie e microfono, oltre ovviamente al tasto di accensione.

“Questo chassis apre una nuova strada agli utenti fai-da-te con la sua estetica elegante ed un ingombro ridotto” ha affermato Chris Silva, General Manager del Desktop Product Group di Intel. “Insieme a Fractal Design condividiamo un impegno sulla filosofia di progettazione e l’esperienza dell’utente, e questo prodotto è il risultato di quella collaborazione congiunta”.

Il Fractal Design Era ITX è già disponibile presso i partner ed i maggiori rivenditori al prezzo di 164,99 euro.