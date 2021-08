darkFlash Blade-X, il nuovo chassis aperto ha un design davvero unico

Il produttore darkFlash ha presentato un nuovo chassis aperto dal design piuttosto particolare, costituito da due barre di alluminio di dolore arancio spesse 4mm agganciate ad un supporto per la scheda madre (che può essere nel formato ATX, micro ARX o mini ITX) spesso 1,5mm. Inoltre, per dare un tocco luminoso, sono state integrate delle strisce luminose A-RGB per realizzare diversi effetti di luce. Come riferito dai colleghi di KitGuru, il case consente l’installazione di radiatori fino a 420mm, i quali possono essere montati sia verticalmente che orizzontalmente, e presenta una maniglia di alluminio spessa 27 che permette di trasportarlo più facilmente.

Credit: darkFlash

Credit: darkFlash

Per quanto riguarda le dimensioni, parliamo di uno chassis che misura 622x346x384 mm, mentre l’altezza massima del dissipatore per la CPU è di 170mm e vengono supportate schede video lunghe sino a 450mm. Nella parte posteriore sono presenti sette slot di espansione e lo spazio per l’installazione di ben due alimentatori. Il pannello frontale presenta due porte USB 2.0, 2 USB 3.0, due jack audio da 3,5mm (uno in ingresso e l’altro in uscita) e il consueto pulsante di accensione. Per archiviare i vostri dati, oltre a poter contare sugli slot M.2 presenti sulla vostra motherboard, potete far affidamento anche su tre alloggiamenti per unità da 2,5″ e due da 3,5″.

Credit: darkFlash

Credit: darkFlash

Il prezzo è piuttosto elevato. Infatti, darkFlash propone il suo “Blade-X” a 399,99$, ma attualmente è possibile acquistarlo a 349,99$ per un periodo limitato di tempo. Nel caso acquistiate in bundle un dissipatore, potrete averli entrambi al prezzo scontato di soli 309,99$. Per ulteriori dettagli vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale del prodotto sul sito di darkFlash.