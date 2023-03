Se siete alla ricerca di uno dei migliori password manager, utilizzabile su qualunque dispositivo con la massima sicurezza, non possiamo che consigliarvi Dashlane che, fino al 27 marzo offre il piano premium annuale a metà prezzo, solo 26,50€ invece di 52,99€.

Lo sconto sarà visibile dopo aver applicato il coupon “shamrock50” nella sezione dedicata, facilmente riconoscibile dalla frase “Inserisci un codice promozionale”. Un’offerta imperdibile, utilizzabile però solo dai nuovi iscritti, pertanto se avete già provato Dashlane e il piano sta per scadere, dovrete usare una mail diversa da quella precedente per rinnovarlo al 50% di sconto.

Se siete arrivati qui per caso e non sapete cos’è un password manager, noto anche come gestore delle password, di seguito vi spiegheremo brevemente i suoi vantaggi e il perché dovreste affidarvi a una soluzione premium come Dashlane anziché una gratuita. Questo software può generare password sicure e complesse per ogni vostro account, in modo da renderle difficili da indovinare, e salvarle nel dispositivo per poi recuperarle con un click quando servono, compilando automaticamente i campi della pagina a cui volete accedere.

Con un password manager non dovrete quindi più preoccuparvi di ricordare le password, scriverle su un pezzo di carta o salvarle in un file di testo sul dispositivo, anche perché Dashlane si avvale di crittografie avanzate per proteggere i vostri dati. Un software utilissimo per chi è solito accedere a numerose pagine, ma anche per chi ha l’esigenza di condividere la propria password con altri utenti fidati, come colleghi o familiari. Dashlane promette la massima sicurezza anche da questo punto di vista, visto che non sarà necessario comunicare le vostre credenziali di accesso.

Massima sicurezza quindi, la quale può essere garantita solo da una soluzione premium e da società importanti come Dashlane, che mette in campo i migliori standard di sicurezza per far sì che gli utenti non rischino di perdere i propri dati o, peggio, che quest’ultimi non finiscano in mani sbagliate. Ad oggi Dashlane può vantarsi di non aver mai subito violazioni, ciò trasmette ancora più fiducia all’utente finale che, ricordiamo, ha la possibilità di risparmiare il 50% su un ottimo password manager fino al 27 marzo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che il tempo valido per approfittarne non è poi così tanto.

N.B: inserire il coupon “shamrock50” per ricevere lo sconto del 50%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

