Daymak: dopo schede video e SSD, ora si passa alle vetture per il mining

Daymak, azienda produttrice di droni, biciclette e auto elettriche, ha presentato la sua nuova vettura elettrica in grado di estrarre Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e altre criptovalute direttamente tramite il computer a bordo.

Spiritus è un veicolo leggero progettato per fornire un’esperienza di guida emozionante, assomigliando più ad un go-kart futuristico piuttosto che ad un più comune auto. Ciò è dovuto in parte al suo design a tre ruote, due anteriori e una posteriore, che si presume conferiscano alla vettura più agilità. Le opzioni vanno da un modello base proposto al prezzo di 18.000 dollari fino alla variante da ben 149.000$.

Forse la caratteristica più unica di Spiritus è la sua capacità di estrarre criptovalute mentre è parcheggiato (e collegato alla rete elettrica). In teoria, ciò potrebbe consentire all’auto di guadagnare attivamente per voi mentre si sta ricaricando nel vostro garage. Ovviamente, la Spiritus non è la prima auto a possedere abbastanza potenza per estrarre le criptovalute. Mesi fa vi abbiamo parlato del proprietario di una BMW i8 che ha installato diverse RTX 3080 nel suo bagagliaio, ma nel caso della Spiritus si tratta di una caratteristica già prevista di fabbrica.

Il processo di mining funziona attraverso l’uso di due app. Uno è il software Nebula Miner che esegue le effettive operazioni di mining tramite il vostro veicolo e permette di scegliere quale criptovaluta estrarre, oltre a fornire varie statistiche. Poi c’è il Nebula Wallet che, come suggerisce il nome stesso, è un portafoglio software che potrete scaricare sul vostro smartphone. Qui è dove verranno trasferiti tutti i proventi del mining e da lì potranno essere spesi come qualsiasi altra valuta.

L’idea è decisamente interessante, ma non sappiamo di quanta potenza di calcolo siano dotate queste auto e quanto si potrebbe effettivamente guadagnare effettuando mining con Spiritus.