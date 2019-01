DDR4 Kingston da record: 5608 MHz su scheda madre MSI grazie all’azoto liquido

L’overclocker interno di MSI, Toppc, ha raggiunto un nuovo record per quanto concerne la frequenza delle memorie DDR4: ben 5608,8 MHz, ottenuti con memoria Kingston su una scheda madre MPG Z390I Gaming Edge AC con un processore Core i9-9900K.

Come si può vedere su CPU-Z e HWBot, per ottenere questo risultato è stato usato un raffreddamento ad azoto liquido e un solo modulo DDR4 da 8 GB, inoltre la CPU è stata downcloccata e il numero dei core attivi è stato portato a 2 (con Hyper-Threading disattivato).

Probabilmente l’appassionato comune faticherà ad apprezzare questo traguardo, ma i record sono fatti per essere infranti e quindi quanto raggiunto da Toppc sposta l’asticella un pochino più in alto di prima, il che oggi potrebbe voler dire poco, ma invece è significativo per il futuro: permette alle aziende di capire sempre più i limiti del proprio hardware al fine di realizzare prodotti migliori, generazione dopo generazione.

La MPG Z390I Gaming Edge AC è una scheda madre mini-ITX che ha gran parte delle caratteristiche di una soluzione di fascia alta, ma con qualche limite dovuto alle dimensioni, cosa che comunque la rende adatta a una vasta platea di appassionati che vuole coniugare potenza, bellezza e compattezza.

Oltre a due slot DDR4, c’è un PCIe 3.0 x16 rinforzato, supporto alla connettività Wi-Fi, due slot per SSD M.2 e porte USB 3.1 Gen 2. Il risultato raggiunto da Toppc si deve inoltre a DDR4 Boost, nome commerciale per descrivere l’ottimizzazione delle tracce e l’isolamento della circuiteria di memoria al fine di raggiungere frequenze elevate in modo stabile.