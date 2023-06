I banchi di memoria SODIMM DDR5 da 48 GB e 24 GB sono stati individuati su un popolare rivenditore online cinese e, secondo quanto riportato da ITHome, i moduli di memoria per laptop prodotti da SK hynix sono ora disponibili su Taobao. Sebbene il prezzo sia da prendere con le pinze a causa delle differenze di aliquota IVA, al momento sono venduti rispettivamente a 165 e 84 euro.

Annunciati ormai da qualche tempo, i moduli di memoria DDR5 per laptop fanno il loro debutto sul mercato solo ora sebben siano disponibili per sistemi desktop già da un breve periodo. Il mese scorso, ne sono stati avvistati alcuni nel negozio online Mushkin Memory, ma al momento sembrano esauriti o non disponibili. Pertanto, è incoraggiante vedere un grande produttore come SK hynix commercializzare i banchi di memoria SODIMM DDR5 da 48 GB e 24 GB, anche se al momento sono disponibili solo in Cina.

I nuovi moduli ad alta capacità saranno interessanti per coloro che desiderano massimizzare la quantità di RAM sui laptop e sui mini-PC, al netto che i moduli non siano saldati come purtroppo accade su numerosi modelli. In ogni caso, disponibile o meno, prima di effettuare l’acquisto è sempre bene verificare sia la massima capacità supportata dalla scheda madre, sia eventuali feedback riportati in rete magari sui forum più tecnici.

Secondo Dell e JEDEC, i giorni dei banchi di memoria SODIMM potrebbero essere contati, in quanto lo standard potrebbe essere sostituito dal nuovo standard CAMM Common Spec. Dell ha già iniziato ad adottare questa nuova tecnologia, ma finora l’interesse è statao limitato da parte di altri produttori. Per chi non lo sapesse o non fosse aggiornato, lo standard CAMM è un nuovo form factor pensato per offrire un elevato quantitativo di memoria DDR5 in uno spazio più contenuto, così da migliorare l’affidabilità e il raffreddamento.