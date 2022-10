L’Amazon Prime Day dell’11 e 12 ottobre è una vera festa di offerte e sconti soprattutto per il gaming! Oltre ai mouse, le tastiere meccaniche e le cuffie di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo, ecco arrivare anche un’offerta molto interessante per quanto riguarda le memorie interne per PC.

Stiamo parlando del kit da 2 pezzi della memoria Kingston Fury Renegade DDR5 Silver da 32GB. Un dispositivo che innalzerà le prestazioni del vostro PC fisso e che viene offerto con uno sconto del 17%. In pratica potete risparmiare più di 50€ e portarvi a casa questa memoria a 269,99€ invece di 322,62€.

Kingston Fury Renegade DDR5 è un dispositivo progettato per garantire le massime prestazioni sia durante le sessioni di gaming che durante quelle lavorative. Questa memoria è infatti studiata per sfruttare al massimo le potenzialità offerte dall’overclocking estremo del vostro PC e grazie al dissipatore in alluminio incorporato (e di grande design) mantiene la temperatura sempre a livelli ottimali.

Si tratta di un prodotto di altissimo livello con una velocità di trasferimento che raggiunge i 6000MT/s¹. Se volete portare il gaming e la creazione di contenuti ai livelli dei veri professionisti, non dovete lasciarvi sfuggire questa memoria!

Se siete quindi alla ricerca di una memoria interna di ultima generazione, dalle grandi prestazioni e con una capacità di trasferimento elevata, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, sia che siate gamer PC, sia che siate creatori di contenuti o streamer.

Inoltre, come sempre, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

» Vedi offerta su Amazon «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!