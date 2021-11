DDR5 nuova vittima degli scalper: costano 2500 dollari su eBay

Prima è toccato alle schede video, ora è il turno delle RAM DDR5: gli scalper potrebbero aver trovato la nuova “gallina dalle uova d’oro”, complice soprattutto la totale assenza di disponibilità di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Come riportato da PCMag, i kit di RAM DDR5 sono comparsi su eBay a un prezzo raddoppiato o perfino triplicato, creando una situazione simile a quella che stiamo vivendo con le schede video.

Fortunatamente, solamente i processori Intel Alder Lake sono compatibili con le DDR5, inoltre è necessario avere una scheda madre di fascia alta che le supporti, quindi il problema dovrebbe essere decisamente più contenuto rispetto a quello delle GPU. Ciò non toglie che gli early adopter, che vogliono avere subito le ultime tecnologie, si vedranno costretti a pagare cifre folli anche per le RAM.

Come vi abbiamo raccontato, il motivo della carenza di RAM DDR5 è imputabile all’assenza di un componente chiamato PMIC (Power Management Integrated Circuit), che si occupa di di gestire l’alimentazione direttamente dal modulo RAM, migliorando anche la gestione dei voltaggi. I tre maggiori produttori di RAM hanno confermato che possono produrre i moduli, ma non possono finalizzarne la produzione proprio per l’assenza di PMIC; uno dei tre ha dichiarato a Tom’s Hardware di non avere stock di DDR5 al momento e che riuscirà a produrre, da qui a fine anno, un massimo di 300 pezzi per il mercato globale.

Gli scalper hanno subito tratto vantaggio dalla situazione, vendendo kit DDR5 su eBay a prezzi folli, arrivando a farli pagare anche 2500 dollari. Un venditore propone un kit da 32GB (2x16GB) di Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5200 a 25000 dollari, il 660% in più del prezzo di listino (fissato a 329 dollari), mentre un altro offre due di questi kit a 5000 dollari.

Il problema, un po’ come accade con le schede video, è che ci sono utenti che pagano questi prezzi. Secondo alcune informazioni, nell’ultima settimana sono stati venduti 15 kit DDR5, a prezzi compresi tra i 1900 dollari e i 2500 dollari. Qui sotto vi lasciamo una tabella che riassume la situazione nel mercato americano.

Kit RAM DDR5 Prezzo di listino Prezzo di vendita eBay Aumento % del prezzo Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5200 32GB $329 $2,500 660% T-Force Delta RGB DDR5-6400 32GB $399 $1,999 401% Team Elite DDR5-4800 32GB $279 $1,499 437% Adata XPG Lancer DDR5-5200 32GB $299 $1,100 268% Crucial DDR5-4800 32GB $273 $890 266% OLOy Blade DDR5-4800 16GB $169 $820 385% GeIL Polaris RGB Sync DDR5-4800 32GB $428 $810 89% Crucial DDR5-4800 16GB $136 $535 293%

Al momento l’unico produttore di PMIC è Renesas, ma a breve i moduli dovrebbero essere prodotti anche da Richtek e Amtek. Questo dovrebbe aiutare a migliorare la situazione attuale, portano a un aumento dello stock di RAM e a una conseguente riduzione dei prezzi. In ogni caso, se stavate pensando di assemblare una nuova configurazione con Intel Alder Lake e RAM DDR5, vi consigliamo caldamente di aspettare: una volta che i magazzini torneranno ad avere scorte, i prezzi dei kit scenderanno e potrete acquistarli direttamente dai canali ufficiali.